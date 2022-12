Tensions entre la Serbie et le Kosovo – Berlin dénonce la présence militaire renforcée serbe L’Allemagne est «préoccupé» et proteste contre une «rhétorique nationaliste», car Belgrade veut déployer 1’500 soldats sur sa frontière avec le Kosovo.

«Le renforcement de la présence militaire près de la frontière serbe avec le Kosovo envoie un très mauvais signal», d’après le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Christofer Burger. AFP/Tobias SCHWARZ

Le renforcement de la présence militaire serbe à la frontière avec le Kosovo, en proie à des tensions, envoie un «très mauvais signal», a estimé mercredi le gouvernement allemand, dénonçant la «rhétorique nationaliste» de Belgrade.

«Nous sommes très préoccupés par ces tensions dans le nord du Kosovo, les barricades illégales érigées par les Serbes du Kosovo doivent être démantelées le plus rapidement possible», a déclaré lors d’un point presse régulier le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Christofer Burger.

L’armée serbe est en état d’alerte renforcée depuis lundi soir après les récentes tensions au Kosovo voisin où ont eu lieu des tirs et des explosions et où des barrages routiers ont été érigés. Le gouvernement serbe a ordonné de renforcer la présence militaire de 1.500 soldats actuellement à 5.000.

«La rhétorique nationaliste telle que nous l’avons entendue ces derniers temps est inacceptable», a ajouté M. Burger, pour qui «le renforcement de la présence militaire près de la frontière serbe avec le Kosovo envoie un très mauvais signal».

«Au bord du conflit armé»

«Les Serbes du Kosovo devraient immédiatement enlever ces barricades au Kosovo et la Serbie a une responsabilité particulière à cet égard et devrait œuvrer à l’enlèvement immédiat de ces barricades, c’est l’objectif des efforts actuels menés selon lui par l’Union européenne et la Force de l’OTAN de maintien de la paix au Kosovo (Kfor).

La Serbie ne reconnaît pas l’indépendance de son ancienne province méridionale, peuplée très majoritairement d’Albanais, que celle-ci avait proclamée en 2008. Elle encourage les 120.000 Serbes au Kosovo à défier les autorités locales, au moment où Pristina veut asseoir sa souveraineté sur l’ensemble du territoire.

La situation avec le Kosovo est «au bord du conflit armé», avait estimé la Première ministre serbe Ana Brnabic la semaine dernière.

AFP

