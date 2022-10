2 min pour capturer un instant – BeReal, le réseau social «anti-Instagram» cartonne en Suisse L’application de partage de photos prises sur le vif est le réseau social le plus téléchargé en Suisse. Présentation de ce nouveau phénomène numérique. Sonia Imseng

L’application BeReal est numéro une du classement des téléchargements dans la catégorie gratuit et réseaux sociaux. DR

Vous pensiez avoir tout vu? Un nouveau réseau social a pourtant pris place parmi les géants du numérique avec un concept inédit. On parle ici de BeReal, une application créée par deux Français en 2020, mais c’est maintenant que les téléchargements explosent dans le monde. Oubliez les filtres et autres mises en scène caractéristiques des plateformes de partage, BeReal – comme son nom l’indique – célèbre l’authenticité. L’application qui se catégorise comme «anti-Instagram» séduit de plus en plus. Elle atteint la première place des téléchargements en Suisse dans la catégorie gratuit et réseaux sociaux.