Réforme judiciaire – «Benyamin Netanyahou est en train d’instaurer une dictature en Israël» Une nouvelle loi permet au gouvernement d’ignorer la Cour suprême, unique garde-fou démocratique de l’État hébreu. Andrés Allemand Smaller

Police montée et unités d’élite tentaient, lundi à Jérusalem, de contenir la colère des manifestants contre l’adoption d’une loi jugée antidémocratique par ses opposants. HAZEM BADER/AFP

«Démocratie ou rébellion!» scandaient ce lundi à Jérusalem les dizaines de milliers de manifestants protestant devant la Knesset, le parlement israélien, où était adoptée dans l’après-midi une réforme judiciaire qui déchire le pays depuis sept mois. Et pour cause. La nouvelle loi neutralise l’unique contre-pouvoir capable de mettre des limites au premier ministre Benyamin Netanyahou et à sa coalition d’extrême droite nationaliste et religieuse.