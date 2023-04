Mondiaux de curling – Benoît Schwarz: «On sait qu’on aura d’autres chances en or à saisir» Médaillée de bronze à Ottawa, l’équipe du CC Trois-Chêne Genève a bien ouvert son cycle olympique. La satisfaction l’emporte sur la frustration. Confidences ferroviaires. Pascal Bornand

Le Vaudois Pablo Lachat et le Genevois Benoît Schwarz ont fait briller le curling romand à Ottawa. KEYSTONE

Il en a plein les bras mais la médaille de bronze qu’il tient dans la main rend son cœur léger et apaise les brûlures tendineuses qui ont malmené ses coups de balai. Pablo Lachat (22 ans) a dû dormir avec. Là encore, sur le selfie envoyé par son coéquipier Benoît Schwarz, il l’arbore avec fierté. Elle est carrée, étonnant dans un sport qui fait l’éloge de la rondeur. Serait-ce là la quadrature du cercle? C’est sa première breloque mondiale, sans doute pas la dernière. La prochaine sera peut-être en or. «C’est mieux que tout ce que je pouvais espérer», confie le Vaudois de Bussigny, en route pour Toronto et le dernier Grand Slam de la saison.