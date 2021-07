Interview de Jean-Pierre Améris – «Benoît Poelvoorde me fait penser à Jean Yanne» Le cinéaste, pour son nouveau film «Profession du père», adapte le roman de Sorj Chalandon paru en 2015. Pascal Gavillet

Benoît Poelvoorde et Jules Lefebvre, père et fils dans «Profession du père». CAROLINE BOTTARO

Un réalisateur régulier, doué, modeste et sensible. On ne pourrait sans doute guère mieux définir Jean-Pierre Améris, dont on suit la carrière depuis 1994, avec un premier film, «Le Bateau de mariage», qui l’avait alors lancé. Depuis, une douzaine de longs métrages ont suivi, adaptations (Anne Wiazemsky pour «Je m’appelle Élisabeth») ou sujets originaux tirés de faits réels («Marie Heurtin»), le tout filmé avec une certaine sûreté et un classicisme formel qu’il serait malvenu de bouder.

Améris, pour ce nouveau film, tourné en 2019 entre Lyon et l’Ain, adapte un roman homonyme de Sorj Chalandon paru en 2015, «Profession du père», qui décrit les relations tourmentées d’un père et son fils dans la France de De Gaulle des années 60. Un film entre réalisme et fantasme qui nous a particulièrement marqué. Il y a quelques mois, le film était dévoilé avec succès au Festival de Bienne et son réalisateur avait transité par Genève, où nous l’avions rencontré.