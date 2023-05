Tennis – Benoît Paire est le dernier invité du Geneva Open Après Grigor Dimitrov et Alexander Zverev, le Français a reçu la troisième et dernière wild-card pour le tournoi genevois, qui commence ce samedi. Brice Cheneval

Benoît Paire sera au rendez-vous du Geneva Open pour la troisième fois de suite. Gett

Le plateau définitif du Geneva Open est connu. La troisième et dernière wild-card du tournoi genevois, estampillé ATP 250, est revenue à Benoît Paire. Le Français de 34 ans, ex-No 18 mondial tombé à la 160e place, sera présent pour la troisième fois de sa carrière au Parc des Eaux-Vives.

Lors de sa première participation, en 2021, il s’était incliné dès son entrée en lice face à l’Allemand Dominik Köpfer, après un match de 2h34. Puis l’an dernier, il avait pris le meilleur sur le Finlandais Emil Ruusuvuori avant d’être éliminé au 2e tour par le futur vainqueur, le Norvégien Casper Ruud.

13 joueurs du top 50 au rendez-vous

En perdition ces dernières années, Benoît Paire retrouve des couleurs en ce début de saison. Principalement aligné sur le front des Challengers, il s’est imposé en mars à Puerto Vallarta (Mexique), son premier tournoi remporté depuis 2019, et reste sur une finale à Francavilla (Italie) la semaine dernière.

Les deux autres invitations ont été remises au Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 33) et à l’Allemand Alexander Zverev (ATP 22), lauréat du tournoi en 2019.

Les organisateurs du Geneva Open et le public peuvent se réjouir: 13 des 50 premiers mondiaux seront de la partie avec, outre Zverev et Dimitrov, le Norvégien Casper Ruud (4e), l’Américain Taylor Fritz (9e), le Canadien Denis Shapovalov (27e), l’Allemand Jan-Lennard Struff (28e), les Néerlandais Botic van de Zandschulp (30e) et Tallon Griekspoor (36e), l’Américain Ben Shelton (35e), l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles (38e), le Serbe Dusan Lajovic (46e), le Français Adrian Mannarino (45e) et le Kazakhstanais Alexander Bublik (49e).

