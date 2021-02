France – Benjamin Biolay et Pomme sacrés aux Victoires de la musique Benjamin Biolay a remporté le prix de meilleur artiste masculin et de meilleur album lors des 36e Victoires de la musique, qui ont aussi sacré Pomme meilleure artiste féminine.

Benjamin Biolay reçoit son prix sur la scène des Victoires de la musique, le 12 février 2021. AFP

Benjamin Biolay a été sacré artiste masculin aux 36e Victoires de la musique vendredi soir, pour son album au titre prémonitoire «Grand Prix». Il a aussi empoché le prix du meilleur album.

«Cela n’a pas été une année très victorieuse pour la musique», a déclaré Benjamin Biolay en recevant son premier prix. Il a aussi critiqué le «silence assourdissant des pouvoirs publics» face à la situation de la filière musicale, en général, et de la scène, en particulier, fragilisées par la crise sanitaire.

À 48 ans, c’est la 6e Victoire dans la carrière de cette figure majeure du paysage musical français. «Grand Prix» est un disque-concept irrigué par sa passion pour la Formule 1. Mais cet album, porté par le hit «Comment est ta peine ?» lui permet aussi d’ouvrir son «journal intime» tout en restant «dans la pénombre», comme le confiait l’artiste à l’AFP en juin 2020 au moment de la sortie.

Invité à filer la métaphore pour savoir qui était toujours en haut du podium à ses yeux, il lâchait: «La plus grosse Formule 1, pour moi, ça reste une Rolls, c’est +Melody Nelson+». Signé Serge Gainsbourg, qui, lui aussi, ne suivait que ses propres règles de conduite.

L’auteur-compositeur-interprète a multiplié les projets ces dernières années, entre ses propres disques, ses collaborations (avec Vanessa Paradis, par exemple) ou ses hommages, tel cet album autour de Charles Trenet. Parallèlement à sa carrière musicale, le chanteur multiplie les incursions dans le cinéma. Et les rôles sont de plus en plus consistants, qu’il soit chez Agnès Jaoui («Au bout du conte»), Tonie Marshall («Numéro Une») ou Christophe Honoré («Chambre 212»).

Pomme meilleure artiste féminine

Pomme, de son côté, a été préférée à Aya Nakamura pour le prix de la meilleure artiste féminine. Sa victoire a permis de mettre un peu plus en lumière le mouvement #MeToo, encore naissant dans la filière musicale et nommé #Musictoo.

Pomme sur scène lors de la cérémonie. AFP

Pomme a en effet décrit son «arrivée dans l’industrie de la musique» comme «traumatisante» dans une lettre ouverte publiée jeudi par Mediapart. «De mes 15 à mes 17 ans, j’ai été manipulée, harcelée moralement et sexuellement, sans en avoir conscience à cette époque évidemment», a révélé l’artiste de 24 ans.

Il s’agit de la deuxième Victoire de sa jeune carrière. Pomme a dit souhaiter une industrie musicale sûre pour les femmes, en espérant que ces dernières puissent «renverser les codes» du milieu.

AFP