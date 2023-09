Bénévolat d’altitude – Précieux coups de main sur les alpages Entre mai et octobre, les volontaires de Caritas-Montagnards offrent une aide vitale aux paysans de montagne. Reportage en terre fribourgeoise. Julie Collet

Marie Pichard et Claudine Rime entourent «Sarah», la doyenne des vaches de l’alpage du haut de ses 15 ans. 24 heures/Chantal Dervey

À 1333 mètres d’altitude, au-dessus de Charmey (FR), le chalet d’alpage du Gros Ganet offre une vue imprenable sur la Gruyère. Les vaches paissent en contrebas, à l’ombre de la forêt qui borde le pâturage. Marie Pichard, bénévole Caritas-Montagnards (lire l’encadré) apparaît, alertée par les aboiements de Yuma, le berger australien. Plus habituée aux pavés lausannois qu’à l’herbe des champs, la citadine a troqué ses baskets contre des bottes en caoutchouc: «Une manière de me dépayser, sans faire beaucoup de kilomètres, tout en étant responsable face à l’environnement.» Durant une semaine, la Vaudoise est venue prêter main-forte à Claudine Rime, la patronne des lieux.

Comment fonctionne Caritas-Montagnards? Caritas aide les paysans de montagne depuis plus de quarante ans en Suisse alémanique et environ vingt ans en Suisse romande. «Il y a des engagements bénévoles toute l’année, mais le pic des demandes est entre mai et octobre, lorsque les travaux sur l’alpage s’additionnent à ceux de la ferme», souligne Jessica Pillet, chargée de projets. Pour être aidés par le programme Caritas-Montagnards, les paysans doivent être situés en zones de montagne, traverser une période de vie qui nécessite des bras supplémentaires et réaliser des revenus bruts qui ne permettent pas d’engager un ouvrier agricole. «Nous analysons chaque demande au cas par cas. C’est la nécessité de la situation qui prime et la capacité de Caritas-Montagnards de répondre aux besoins mentionnés», détaille la responsable du programme. Pour devenir bénévole, il faut être majeur, résider en Suisse ou dans l’Union européenne (avec un permis de travail), parler la langue de l’exploitant et avoir conscience que cela n’est pas des vacances, mais une aide sur laquelle les familles comptent. Cette expérience est aussi proposée aux entreprises comme activité de team building. Sur une journée, dix, quinze ou vingt employés travaillent ensemble. En 2022, 974 bénévoles ont donné de leur temps et 130 familles paysannes ont obtenu de l’aide pendant 1292 semaines – ceci correspond à un travail à plein temps fourni par 26 personnes pendant une année. Au 24 août 2023, 1091 semaines étaient réservées sur les 1768 demandées. La majorité des bénévoles s’engage pour une semaine. Inscription sur www.montagnards.ch

À 35 ans, l’agricultrice a repris la gestion de l’exploitation bio et des cinq alpages à la suite du départ à la retraite de son père en 2022. Elle travaille désormais avec son compagnon, Florian Remy, menuisier de métier. L’été, ils supervisent ensemble 57 hectares, dont un seul de plat. La ferme comprend des vaches, veaux et taureaux, mais aussi des moutons, des ânes et des alpagas. Leurs revenus proviennent principalement des paiements directs. Les ventes de lait, de viande et de laine viennent ensuite. L’activité artistique de Claudine Rime, illustratrice les jours de mauvais temps, complète les rentrées d’argent.

«Quand j’étais petite, mon père arrivait à vivre de l’exploitation. Il pouvait engager un saisonnier l’été. Il mettait de l’argent de côté. Maintenant, on a vraiment de la peine à tourner», partage avec franchise Claudine Rime. Les bénévoles représentent une aide bienvenue pour les paysans de montagne. Que cela soit pour les travaux agricoles ou ménagers: leur présence est un petit plus qui leur fait gagner du temps.

«Cet engagement, c’est une manière de me mettre à la place de l’autre tout en me rendant utile.» Marie Pichard, bénévole Caritas-Montagnards

«J’adore m’occuper de Yannick, le fils de 4 ans de Claudine et Florian. Sa présence m’avait motivée à choisir cette famille», confie Marie Pichard. Juriste auprès du canton de Fribourg dans le domaine de l’environnement et du climat depuis presque trois ans, la jeune femme vit, comme 80% des bénévoles, sa première expérience à l’alpage.

«Souvent, on est amené à voter sur des objets qui touchent à l’agriculture. Cependant, en tant que citadine, je n’ai aucune idée de ce qui va aider les personnes concernées. Cet engagement, c’est une manière de me mettre à la place de l’autre tout en me rendant utile», explique la Lausannoise de 28 ans.

Marie Pichard appréhendait le travail physique, auquel elle s’était psychologiquement préparée. «La tâche la plus difficile, c’est nettoyer l’étable. La pelle est lourde, il faut avoir la technique pour viser la brouette et il y a un petit seuil à passer pour arriver à l’extérieur puis descendre au fumier. La brouette, quand elle est pleine, pèse huitante kilos. Si on la renverse, on doit ramasser à nouveau, donc faire deux fois le travail, détaille-t-elle. Cela dit, au début de la semaine, elle me semblait plus lourde.»

Marie Pichard a mis un point d’honneur à se débrouiller seule avec la brouette. «On se bouchant le nez, ça va. Toute la semaine, j’ai respiré par la bouche, c’est un instinct de survie», dit-elle en riant. 24 heures/Chantal Dervey

«On serait étonné, ce ne sont pas les hommes qui font le plus de travail parmi les bénévoles, constate Claudine Rime. Elle dit qu’elle n’a pas de force, mais elle a porté la soufflette, cela fait dix-sept kilos sur le dos!»

Un échange positif

Les agriculteurs s’adaptent aussi aux bénévoles qu’ils accueillent afin que chacun puisse vivre une expérience positive. «Ils ont des vies complètement différentes des nôtres, témoigne Claudine Rime. On a aussi des a priori, mais on est souvent surpris. Ils enrichissent notre vie sociale.»

En dépit de la rudesse de certaines activités, de la vétusté des outils, des contraintes climatiques et du manque d’eau courante, Marie Pichard est heureuse de ses journées. «Il faut juste ne pas avoir envie de se laver les mains toutes les cinq minutes», observe avec espièglerie la citadine.

