Bilan annuel – Bénéfice net en vive hausse pour Raiffeisen en 2022 Grâce à des revenus en hausse, la banque a dégagé un bénéfice net de 1,18 milliard de francs.

Considérés dans leur ensemble, les revenus se sont hissés à 3,38 milliards de francs, 4,3% de plus qu’un an auparavant, a indiqué jeudi Raiffeisen. KEYSTONE

Fort d’une solide performance opérationnelle, Raiffeisen a étoffé sa rentabilité l’an dernier. Affichant des revenus en hausse, le 3e groupe bancaire helvétique a dégagé un bénéfice net de 1,18 milliard de francs, soit un bond de 10,6% au regard de 2021. En dépit d’un environnement économique toujours exigeant, l’établissement saint-gallois attend des affaires favorables cette année.

Considérés dans leur ensemble, les revenus se sont hissés à 3,38 milliards de francs, 4,3% de plus qu’un an auparavant, a indiqué jeudi Raiffeisen. Les opérations porteuses d’intérêts ont augmenté de 7% à 2,57 milliards, alors que celles des commissions et prestations de services ont décollé de 10,3% à 591 millions. En parallèle, les charges d’exploitation se sont étoffées de 4,1% à 1,97 milliard.

Le rapport coûts-revenus s’est porté à 55,9%, contre 56% douze mois auparavant. Au final, le résultat opérationnel est ressorti à 1,35 milliard de francs, 6,8% de plus qu’en 2021.

«Excellent»

Fort d’un résultat opérationnel jugé «excellent», Raiffeisen note avoir consolidé sa position sur le marché suisse de la banque de détail, plus de 40% de la population suisse étant cliente de l’établissement basé à Saint-Gall. Une petite et moyenne entreprise (PME) sur trois fait confiance au groupe et un quart des adultes résidant en Suisse sont sociétaires d’une banque Raiffeisen.

L’activité de base a présenté une évolution favorable, les créances hypothécaires s’élevant à fin 2022 à 203,7 milliards de francs, en hausse de 3,7%. Raiffeisen dépasse ainsi pour la première fois la barre des 200 milliards de francs. Si la banque a comme prévu poursuivi sa croissance, elle n’en est pas moins restée prudente dans l’octroi de crédits, la qualité de son portefeuille hypothécaire restant élevée.

Les dépôts de la clientèle ont progressé de 3,1 milliards de francs, à 204,8 milliards. Malgré un contexte de marché exigeant, l’afflux net d’argent frais s’est monté à 3,9 milliards de francs dans les dépôts de prévoyance et de placement. En 2022, plus de 40’000 dépôts de prévoyance et de placement ont été ouverts, leur nombre total ayant crû de 17,6%. Celui des mandats de gestion de fortune s’est envolé de 34,4% et les dépôts de plan d’épargne en fonds de 11,8%.

Toutefois, reflet de l’évolution négative du marché, les volumes de dépôt ont diminué de 4,0 milliards de francs à 41,1 milliards.

Evoquant un environnement de marché exigeant cette année encore, Raiffeisen prévoit une marche des affaires solide. Le revirement des taux et l’inflation élevée en de nombreux endroits ont laissé des traces, alors que les indicateurs conjoncturels laissent entrevoir un ralentissement de la croissance.

ATS

