Tennis – Bencic fonce au 3e tour de l’US Open, pas Teichmann La championne olympique saint-galloise a étrillé Martina Trevisan jeudi à New York. Fin de l’aventure en revanche pour Jil Teichmann. Jérémy Santallo

Jeudi, Belinda Bencic a dominé Martina Trevisan en deux sets 6-3 6-1. AFP

Il y avait quelque chose d'irréel à voir cette dame, assise dans les tribunes, se badigeonner grassement le visage de crème solaire. Après le déluge de la veille et les images de chaos dans les rues ou les stations de métro de New York, la ville qui ne dort jamais s’est réveillée sous un doux soleil - 21 degrés et 50% d’humidité.

Impressionnante pour son entrée en lice - 8 points de perdus sur son service et aucune balle de break concédée - il y a deux jours, Belinda Bencic a livré un nouveau récital jeudi - 9 points perdus sur sa mise en jeu -, toujours dans un Louis Armstrong Stadium où elle a pris ses quartiers depuis le début de la quinzaine. Pour son premier rendez-vous en carrière avec Martina Trevisan (WTA 106), qui faisait sa première apparition à Flushing Meadows et ne s’est jamais départie de son sourire, «Beli» a montré d’entrée comment elle est devenue championne olympique, obligeant la gauchère italienne à faire des miracles, ne serait-ce que pour tenir sa mise en jeu.

Chirurgicale, la demi-finaliste de l’US Open 2019 a connu un moment d’égarement - deux doubles fautes - qui a ramené son adversaire à 3-3. Mais plutôt que de multiplier les gestes d’énervement - il y en a bien eu un ou deux -, elle a fait parler son magnifique revers à deux mains et a aligné huit jeux de suite pour s’imposer 6-3 6-1 en 1h12.

Teichmann n’a rien pu faire

Dans le même temps, sur le court 11, Jil Teichmann (44e) a passé un mauvais moment contre l’Estonienne Anett Kontaveit (28e). La Biennoise s’est inclinée 6-4 6-1 face à la lauréate du tournoi de Cleveland et ne verra pas le 3e tour de Flushing Meadows pour la première fois.

