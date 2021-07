Les JO de Tokyo en direct - Bencic et Golubic en quarts de finale du double

VTT

Les Suissesses ont été impériales mardi sur le parcours de Izu MTB lors de l’épreuve de cross-country.

Leur moisson: l’or, l’argent et le bronze!

L’or pour une Jolanda Neff (28 ans) majuscule sur l’exigeant parcours japonais. La Saint-Galloise a mené la course de bout en bout et réalisé une démonstration de puissance et de maîtrise sur les 20,55 kilomètres de course. 6e aux Jeux de Rio en 2016, la championne du monde de 2017 est allée chercher la plus belle palme de sa carrière avec un extraordinaire panache.

L’argent pour Sina Frei (24 ans), la Zurichoise qui avait dû se contenter du chocolat aux Mondiaux de 2020 à Leogang.

Le bronze pour Linda Indergand (28 ans), l’Uranaise dont le meilleur résultat dans un Championnat du monde était une 10e place.

En deux épreuves de cross-country, la délégation helvétique a raflé quatre breloques.

Pour mémoire, le Bernois Mathias Flückiger avait obtenu l’argent lundi dans la compétition masculine.