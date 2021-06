People – Ben Affleck et J-Lo remettent le couvert Dix-sept ans après l’annulation de leur mariage, l’ex-wonder boy du cinéma américain et la bomba latina ne se quittent plus. Leur love story a repris, scellée par un récent baiser échangé au cours d’un dîner. Anne-Catherine Renaud

17 ans après leur séparation, J-Lo et Ben Affleck semblent plus heureux que jamais. (Image prise lors de la 75ème Academy Awards). Dan MacMedan/WireImage

En ces temps bouleversés où on cherche l’âme sœur sur les sites de rencontre, l’ex, qu’on connaît par cœur, est-il devenu la valeur sûre sur laquelle tabler pour un avenir sentimental plus serein? C’est la question qui nous taraude depuis que Ben Affleck, 48 ans, et Jennifer Lopez – dite J-Lo –, 51 ans, vivent un retour de flamme qui affole la planète people.

Après un amour torride qui les avait menés presque jusqu’à l’autel en juillet 2003, leur duo séduisant a volé en éclats. Or, depuis mai dernier, plus de dix-sept ans après les faits, ils multiplient les dîners en tête-à-tête et les escapades à bord du SUV de l’acteur. On ne peut plus les envisager l’un sans l’autre. Alors, la marque «Bennifer» – contraction de leurs prénoms – est-elle de nouveau à l’ordre du jour?