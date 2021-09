Editorial - Belmondo s’échappe, le public pleure

Bébel! Deux syllabes et tout était dit. C’est comme ça avec les stars. Un rien suffit à les situer. De cette trempe-là, il y en a peu en France. Belmondo était l’une des dernières. Et même si on savait que ses jours étaient comptés – un premier AVC était survenu en 2001 – on ne pouvait ni se résoudre à sa disparition ni même s’imaginer écrire au passé sur la star.

Alors Jean-Paul Belmondo, ce sont des films, bien sûr. Par dizaines. Des rôles, des succès au box-office, des complicités, des amitiés, des rivalités supposées (avec Delon, par exemple) et quelques femmes. Mais surtout une popularité incroyable, presque impossible à battre, un amour du public qui lui a toujours rendu au centuple les joies de cinéma qu’il lui avait procurées.

Depuis quelques années, sa maladie l’avait éloigné des plateaux, mais pas de cet amour-là. Ses rares apparitions publiques – au Festival de Cannes pour une Palme d’honneur, à la cérémonie des César pour un hommage à sa carrière, au Festival Lumière ou à la Mostra de Venise (il y obtint un Lion d’or d’honneur en 2016) – en témoignent et étaient perçues comme des événements. Belmondo malade, fragile, à moitié paralysé, mais toujours là, imperturbable, tel un roc, le sourire en berne et les larmes au bord des yeux.

C’est cet homme que le public adorait. C’est cet acteur qu’il voulait voir dans des films, qu’importe que ceux-ci fussent bons ou mauvais. L’indispensable présence médiatique, même discrète, de la star signifiait qu’elle était encore des nôtres.

Il en va désormais différemment. Le cinéma français, dont on profitera de cette place pour redire la richesse, porte désormais le deuil. Car il perd l’une de ses légendes, l’un de ses symboles. Belmondo aurait-il aimé tous ces superlatifs, tous ces éloges? Pas sûr. Mais il les mérite tellement.

