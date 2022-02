Mobilité et aménagement – Bellevue va pacifier sa circulation Les travaux sur la route de Lausanne ont commencé. Deux autres chantiers s’ouvrent en parallèle. Xavier Lafargue

Les grands travaux de requalification de la route de Lausanne, à Bellevue, viennent de commencer. Ici l’entrée dans le village quand on vient de Versoix. On voit déjà les arbres qui seront plantés sur une berme centrale. LUCIEN FORTUNATI

Le mégachantier de la route de Suisse à Versoix et Genthod est à peine terminé, qu’un autre vient de démarrer dans son prolongement en direction de Genève. Bellevue va en effet vivre deux ans chahutés sur sa principale artère, qui s’appelle ici route de Lausanne. La portion traversant le village est longue de 700 mètres. Dès la fin des travaux, en mars 2024 si tout va bien, elle sera limitée à 30 km/h et garnie d’un revêtement phonoabsorbant. Pistes cyclables mieux sécurisées, flux piétons favorisés et places de stationnement au centre du bitume séparées par des arbres visent à apaiser tous les modes de circulation.