Tennis – Belinda Bencic sans problème face à Serena Williams, proche retraitée La Saint-Galloise s’est imposée en deux sets 6-2 6-4 au 2e tour du tournoi WTA de Toronto. L’Américaine de 40 ans, qui se retirera après l’US Open, n’a pas pu résister.

Belinda Bencic a rendu un vibrant hommage à Serena Williams après sa victoire. AFP

Belinda Bencic n’a pas fait de sentiments au 2e tour du WTA 1000 de Toronto mercredi. La Saint-Galloise a éliminé en deux manches 6-2 6-4 Serena Williams, un jour après que cette dernière a annoncé sa future retraite.

Il n’a fallu qu’1h18 à Bencic (WTA 12) pour passer l’obstacle Serena. Si elle a parfois pu faire parler sa puissance, l’Américaine de 40 ans a payé un manque évident de mobilité et trop de fautes directes. Elle ne s’est créé qu’une occasion de breaker en fin de première manche, sous les yeux d’un public acquis à sa cause, certains brandissant des pancartes avec écrit «Queen» (Reine) ou simplement «Merci».

«J’aurais pu mieux jouer, mais Belinda a été très bonne. J’ai été très heureuse de pouvoir être là aujourd’hui. Ces 24 heures ont engendré beaucoup d’émotions. Comme je l’ai dit, je ne suis pas douée pour les adieux», a commenté Williams, les yeux embués. La veille, elle avait annoncé que «le compte à rebours est enclenché» s’agissant de sa retraite des courts, après 25 ans de carrière et 23 titres en Grand Chelem à son palmarès.

L’hommage de Bencic

«Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C’est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu’on fait. Et Dieu sait que j’aime le tennis», a-t-elle expliqué sur son compte Instagram et dans une interview au magazine Vogue, disant vouloir «savourer les prochaines semaines». Son programme doit la conduire à partir de lundi à Cincinnati, avant l’US Open (29 août-11 septembre), qu’elle a remporté à six reprises et qui pourrait bien être l’endroit tout désigné pour des adieux.

« Elle a cette aura… Que vous le vouliez ou pas, vous êtes intimidée. C’était plus que du tennis ce soir» Belinda Bencic, à propos de Serena Williams

«C’est toujours un honneur d’être sur le court avec elle, lui a rendu hommage Bencic. Elle a cette aura… Que vous le vouliez ou pas, vous êtes intimidée. C’était plus que du tennis ce soir. Tout se résumait à Serena et à sa carrière. Donc c’était vraiment spécial de pouvoir être sur le court avec elle aujourd’hui encore. Et aussi pour moi, c’était beaucoup d’émotions.»

La Suissesse de 25 ans, qui s’était imposée à Toronto en 2015, affrontera l’Espagnole Garbine Muguruza (WTA 8) en 8es de finale dans la nuit de jeudi à vendredi (3h00 heure suisse). Quant à Jill Teichmann, tombeuse de Anett Kontaveit, elle défiera Simona Halep, 15e joueuse mondiale (jeudi à 19h00).

AFP

