Tennis – Belinda Bencic remporte le combat des confinées Comme prévu, la Saint-Galloise a dû batailler pour venir à bout de l’expérimentée Svetlana Kuznetsova et ainsi franchir le 2e tour de l’Open d’Australie. Jérémy Santallo

Belinda Bencic peut avoir le sourire. Elle est qualifiée pour le 3e tour. Getty Images

Liées par le destin – elles étaient dans le même avion en provenance d’Abu Dhabi et ont été placées en quarantaine stricte 15 jours dans leur chambre en raison d’un cas de Covid-19 à bord – Belinda Bencic et Svetlana Kuznetsova se retrouvaient jeudi matin pour la sixième fois. Si c’est la jeune St-Galloise de 23 ans qui avait l’avantage (3-2) sur le papier, ce duel au 2e tour de l’Open d’Australie a été très disputé, comme les précédents.

Tenante du titre éliminée Afficher plus La gagnante de l’Open d’Australie 2020, l’Américaine Sofia Kenin (no 4 mondiale), a été éliminée jeudi dès le 2e tour, battue 6-3 6-2 par la 65e mondiale, l’Estonienne Kaiai Kanepi. Après l’élimination de la Canadienne Bianca Andreescu, c’est autre favorite du tournoi qui subit une sortie prématurée.

En recherche de sensations mardi pour son entrée en lice face à l’Américaine Lauren Davis, la No 12 mondiale va pourvoir construire sur celles qu’elle a retrouvé en début de rencontre, notamment sur son point fort, le revers, mais aussi au service – 53% de premières passées et 83% de points gagnés derrière – lors d’une première manche où elle a su montrer agressive sur le service adverse à 6-5 pour prendre les commandes (7-5).

Forte de sa riche expérience sur le circuit à 35 ans et lauréate notamment de Roland-Garros (2009) et de l’US Open (2004), Svetlana Kuznetsova (WTA 37) s’est adaptée. Au service ou à l’échange, la Russe aux trois quarts de finale à Melbourne Park a constamment pilonné le coup droit de Belinda Bencic. Décontenancée, la Suissesse a enchaîné les erreurs directes et a vu ses vieux démons au service ressurgir avec 5 double-fautes dans un set perdu 2-6.

Belinda Bencic a reçu un traitement médical avant le set décisif. Getty Images

L’appel au physio, a priori pour une histoire d’ampoules, a toutefois permis à la native de Flawil de se remettre un peu les idées en place. Dans une manche décisive débridée, «Beli» a fini par lâcher son bras en coup droit et roué de frappes une Kuznetsova émoussée. Si elle a flanché en égarant trois balles de match sur sa mise en jeu, Bencic a plié les débats sur la cinquième (6-4), après 2h39’ de jeu dans la Margaret Court Arena.

Belinda Bencic retrouvera au prochain tour la Belge de 25 ans Elise Mertens (WTA 16), qu’elle n’a jamais affronté. La demi-finaliste de l’Open d’Australie 2018 s’est imposée aussi jeudi contre la Chinoise Lin Zhu (94e) 7-6 (10/8) 6-1.