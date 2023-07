Wimbledon 2023 – Bencic passe tout près de l’exploit face à la No 1 mondiale Belinda Bencic a eu deux balles de matches avant de s’avouer vaincue en trois manches (7-6, 6-7, 3-6) face à la Polonaise Iga Swiatek.

Belinda Bencic est passée tout près de se hisser en quarts de finale du tournoi de tennis Wimbledon 2023, mais a été renversée par Iga Swiatek. AFP

Le Centre Court de Wimbledon cultive une haute idée du tennis: Belinda Bencic lui a fait honneur, en offrant une résistance épique face à la No 1 mondiale, la redoutable et redoutée Iga Swiatek. La championne olympique de Tokyo poussait la grande dominatrice du circuit et récente vainqueure de Roland-Garros dans ses derniers retranchements. Las, la loi de la plus forte finira par imposer sa cruelle sentence: une défaite homérique en trois sets (7-6, 6-7, 3-6) et après 3 heures et 2 minutes de jeu.

Au sortir d’une entrée en matière tout sauf idéale (trois balles de break sauvées sur son premier jeu de service), Bencic parvenait à trouver son rythme à l’échange. Mieux, à imposer sa cadence pour souvent prendre le meilleur du fond de court sur Swiatek. Visiblement gênée au service par une épaule récalcitrante et largement strappée, la Saint-Galloise s’offrait malgré tout un tie-break après avoir sauvé deux balles de set. Plus relâchée que son adversaire et désormais en phase avec sa première balle, elle s'adjugeait la première manche (7-4).

Le mental d’acier de Swiatek

Victime d’une décompression, Bencic perdait son service dès le premier jeu de la seconde manche. Pas de quoi céder mentalement pour une Suissesse accrocheuse comme à son habitude. Dès le cinquième jeu, elle recollait à la marque, toujours en dictant l’échange et sans jamais se laisser impressionner. Bluffant, pour une joueuse qui n'avait disputé qu’un seul match sur le circuit depuis le mois d’avril avant de se présenter à Wimbledon. Campée sur sa ligne, décidée à ne pas reculer, Bencic s’offrait deux balles de matches à 5-6, sauvées à l’orgueil par la Polonaise. Un coup dur, difficile à encaisser, que la 14e joueuse mondiale payait au comptant dans un nouveau tie-break cette fois bien moins maîtrisé (2-7), face à une championne au caractère retrouvé.

Le troisième set n’allait pas baisser en intensité. Ses deux balles de matches déjà digérées, remontée à bloc, la Saint-Galloise s’offrait une nouvelle opportunité de réaliser le break dès le premier jeu de service de son adversaire. Mais cette dernière trouvait encore une fois les ressources pour retourner la situation - une No 1 mondiale ne capitule jamais. Dans la foulée, c’est Swiatek qui trouvait le bon momentum: Bencic peinait à nouveau au service pour offrir un avantage décisif à la Polonaise sur double faute (11 au total sur la rencontre) lors du quatrième jeu. La voilà qui déroulait vers la victoire, pour se qualifier pour les quarts de finale à Church Road pile une heure après les balles de matches de Bencic.

BCH

