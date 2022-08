Tennis – Belinda Bencic a rendez-vous avec Serena Williams La Saint-Galloise aime évoluer à Toronto et l’a encore prouvé mardi. Elle retrouvera la future retraitée Serena Williams au prochain tour.

Belinda Bencic à l’entraînement à l’Open du Canada avant le tournoi. IMAGO/ZUMA Wire

Avec elle, les effets de la transition entre la période terre battue/gazon et celle sur surface dur sont souvent perceptibles à l’œil nu. Belinda Bencic adore la tournée américaine depuis qu’elle est sur le circuit et la Saint-Galloise de 25 ans l’a encore démontré dans la nuit de mardi à mercredi en Suisse.

Opposée à la Tchèque Tereza Martincova pour son entrée en lice à l’Open du Canada, à Toronto, «Beli» (WTA 12) a logiquement pris le meilleur sur la 71e joueuse mondiale (6-4 6-2 en 75 minutes), alignant 23 frappes gagnantes pour seulement 10 erreurs directes et une double faute.

«Maintenant qu’elle va prendre sa retraite, on réalise tout ce qu’elle a accompli» Belinda Bencic au sujet de Serena Williams

La championne olympique devait initialement défier Victoria Azarenka (20e) mais la Biélorusse s’était vue refuser sa demande de visa par les autorités canadiennes le week-end passé. Au 2e tour, Bencic, championne à Toronto en 2015, défiera la future retraitée Serena Williams.

«Je suis très excité, en fait je ne pourrais pas l’être plus, a réagi la Suissesse, dans des propos rapportés par le site de la WTA. Quand j’ai vu le tirage au sort, j’espérais qu’elle gagne son premier tour et moi aussi. Elle m’a toujours inspirée. J’ai lu son article dans Vogue. Il était très bien écrit et très honnête. Maintenant qu’elle va prendre sa retraite, on réalise tout ce qu’elle a accompli. C’est au-delà des mots.»

Belinda Bencic, qui est menée 2-1 dans ses affrontements avec Serena Williams, a remporté la seule victoire de sa carrière contre la légende américaine justement à l’Open de Canada, sur la route de son titre en 2015.

JSA

