Sorties cinéma – «Belfast», «Robuste»: quels films aller voir cette semaine? Il n’y a pas que les superhéros de «The Batman» dans la vie. La preuve avec Depardieu, Zébulon et autres Vikings. Cécile Lecoultre Pascal Gavillet

«The Batman», le roman noir du superhéros

Robert Pattinson, la 6e incarnation de Batman en 30 ans, broie du noir dans la combinaison du super héros. JONATHAN OLLEY

Comme en 2019, dans «Joker», de Todd Phillips qui raconte la naissance de l’ennemi juré de Batman, une même atmosphère de glauque inconnu domine au long des trois heures de cet épisode nauséeux, photographiée avec un grain sale, en circonvolutions narratives troubles. Bruce Wayne mue toutes les nuits depuis deux ans en justicier désillusionné. Son propre père, se dit-il, aurait été lui aussi vendu au système.

Ici, le Pingouin a des airs de mafieux sorti d’un film de Francis F. Coppola ou Martin Scorsese. Catwoman rajuste sa seconde peau avec des mines de chatte fatiguée des hommes de Gotham. The Riddler, ce plaisantin qui ne s’exprime qu’en énigmes et charades, a la tronche emballée de plastique brun – loin des costumes fluos imaginés jadis par Joel Schumacher pour Jim Carrey.

Mais quelle importance si le scénario est plombé, semble répéter le réalisateur Matt Reeves. Dans l’Amérique de Donald Trump, comme dans le Gotham City de «The Batman», un peu de violence suffit à déclencher le chaos. Et si la propagande et la corruption en art de survivre, ou même la météo pourrie, n’expliquent pas tout, il y a The Batman.

Bruce Wayne, milliardaire à la ville, oiseau de nuit masqué à Gotham City. WARNER BROS

L’incarnant avec une fureur punk parfois filmée de profil en gros plan, Robert Pattinson plane à des hauteurs nirvanesques. Les abdominaux moulés aussi durs que ses petites oreilles en latex, le mutique semble souvent égaré, comme si le superhéros de DC Comics s’était perdu dans un roman noir de Dashiell Hammett. Rien ne semble adéquat à son statut ici. Les autres, bons ou méchants, le prennent pour un freak. Son équipement laisse à désirer, fracasser sa Batmobile sur le macadam de Gotham ne semble plus l’exciter.

Il faut tremper grave pendant trois heures dans ce «bain de jouvence» pour comprendre que la passion des superhéros en sort un peu fripée, que les vieilles peaux vont tomber. Même Alfred le majordome manque d’y passer. Mais ça, Matt Reeves n’a pas osé.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«The Batman» Afficher plus Réalisateur: Matt Reeves

Avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz

Superhéros (États-Unis, 176’)

«Robuste», l’émotion XXL

Aïssa et Georges (Déborah Lukumuena et Gérard Depardieu), un garde du corps et une star, dans «Robuste», de Constance Meyer. DR

À l’affiche, Gérard Depardieu souffle à peine, ici boxeur de comédie dans «Maison de retraite», là dans «Maigret» en silhouette cossue stylée. Dans «Robuste», le géant met pied à terre comme assommé par l’adversité d’un rôle quasi «copié collé» de sa personne. Soit une gloire du cinéma français qui trimballe sa carcasse et son ennui sur les plateaux, s’ébroue comme une baleine dans sa piscine, en asphyxie permanente.

Le film se noue autour de ce colosse pathétique et de son garde du corps, une géante black qui fait le poids, championne de lutte futée, sensible et fine. Une complicité s’installe entre ces deux-là, instinctive et mutique. Georges alias Gérard la tolère, Aïssa baisse un peu sa garde

Dommage que l’évidence balise ce scénario sans aucune mise en abyme. Ce premier film peut se lire comme un portrait à peine fardé de Gérard Depardieu, comme une anecdote aussi dans son œuvre.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Robuste» Afficher plus Réalisatrice: Constance Meyer

Avec Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena

Drame (France, 95’)

«Belfast», du rire aux larmes

Jamie Dornan et Jude Hill, Pa et Buddy dans «Belfast». Rob Youngson/Focus Features FOCUS FEATURES/DR

Juste avant l’indigeste «Mort sur le Nil», Kenneth Branagh avait tourné «Belfast», prenant probablement exemple, du moins d’un point de vue esthétique, mais non pas uniquement à cause du choix du noir et blanc, sur le «Roma» d’Alfonso Cuaron.

Inspiré de l’enfance du cinéaste, le film retrace les jeunes années d’un gosse de 9 ans, Buddy, qui traverse les tourbillonnantes années 60 au sein d’une famille de protestants de la province irlandaise d’Ulster. Son histoire se scindera en deux actes. Le premier correspond à une sorte d’éden sécurisant, une classe ouvrière au centre de laquelle Buddy sait qu’il ne risque rien. Le second est plus âpre, voire cauchemardesque, et renvoie à cette violence qui éclate dans tout Belfast après les grognes sociales qui cimentent le peuple. Mais le film n’est qu’illustration.

D’un esthétisme poli et convenu, Branagh tire ses plans au cordeau en espérant sensibiliser avec cette chronique personnelle. Il y a quelque chose de calibré derrière la démarche. Avec la sensation que le film se profile surtout dans une chasse aux Oscars ouverte depuis quelques jours. Et en effet, «Belfast» cumule sept nominations. Dont celle de meilleur film. Il ne mériterait pas la statuette.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Belfast» Afficher plus Réalisateur: Kenneth Branagh

Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan

Chronique (GB, 98’)

«Zébulon le dragon», une bonne pâte

Avec princesse Perle et Messire Tagada, Zébulon joue au médecin de terrain. DR

Griffé par les studios britanniques Magic Light Pictures, ce programme de moyens métrages allie numérique et pâte à modeler pour réinventer le monde des monstres et dragons avec une joyeuse imagination. Zébulon, aussi maladroit qu’attachant, doit passer des épreuves pour devenir le meilleur dragon de son école. Dans un autre épisode, le dodu apprenti découvre la médecine avec sa pote princesse Perle et messire Tagada. Sympa et bon enfant.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Zébulon le dragon» Afficher plus Réalisateurs: Max Lang et Daniel Snaddon

Animation (GB, 26’/27’)

«Wild Men», retour à la nature

Martin, cadre dynamique disjoncté, opère un retour à la nature façon Viking dans «Wild Men». xenix film

Martin, cadre stressé, disjoncte et se planque au fin fond des forêts norvégiennes. Couvert de peau de bête, revenu à la nature, ce NéoViking maladroit survit tant bien que mal, finissant par braquer la supérette du coin. En fait, le caissier a refusé d’échanger son pack de bière contre un trophée de chasse. Le hasard met sur sa route chaotique un autre voleur. En cavale avec son butin, Musa est de surcroît traqué par ses anciens complices.

Satire loufoque du monde moderne, cette comédie noire dans la lignée du «Daim», de Quentin Dupieux, ou des «Combattants» avec Adèle Haenel, réserve quelques moments caustiques mais comme son loser de héros, peine à survivre sur la longueur.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Wild Men» Afficher plus Réalisateur: Thomas Daneskov

Avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef

Comédie noire (Dan., 104’)

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.