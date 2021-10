Circulation restreinte au cœur de Genève – Bel-Air peine à imposer ses nouvelles règles Banni depuis un mois de ce franchissement du Rhône, le trafic privé continue de s’y répandre. Marc Moulin

La circulation à la place Bel-Air, jeudi 7 octobre. LAURENT GUIRAUD

Trois bus poireautent au pied de l’immeuble du Credit Suisse, attendant de pouvoir accéder aux ponts de l’Île où se trouve leur arrêt, occupé par un congénère mais surtout une flopée d’autres véhicules, dont certains ont toutes les apparences d’une voiture particulière. On est le jeudi 7 octobre, midi et demi. Pourtant, un mois plus tôt jour pour jour, de nouvelles règles sont entrées en force, réservant aux seuls transports publics et professionnels – ainsi qu’à certains ayants droit – l’accès à ce point stratégique de Genève.