CONCOURS | 5x2 billets – Béjart Ballet Lausanne Gagnez 5x2 billets pour le Béjart Ballet Lausanne, le dimanche 26 mars à 19h, Théâtre du Léman.

Béjart Ballet Lausanne DR

Pour la toute première fois, le Béjart Ballet Lausanne donnera trois représentations au Théâtre du Léman de Genève, du 24 au 26 mars 2023.

Le programme, imaginé par Gil Roman, directeur artistique de la compagnie, vient d’être dévoilé :

Tous les hommes presque toujours s’imaginent de Gil Roman

entracte

L’Oiseau de Feu de Maurice Béjart

Tous les hommes presque toujours s’imaginent est entièrement chorégraphié par Gil Roman sur les musiques de John Zorn, l’un des compositeurs majeurs de la musique contemporaine américaine.

Dès 2016, les deux artistes échangent autour de leur expérience artistique respective, de leur héritage culturel, de la nécessité de le transcender, de s’en affranchir pour repousser sans cesse les frontières de l’art. Le directeur artistique de la compagnie s’immerge dans l’univers exploré de ce génie musical et entraîne pas à pas, d’un mouvement, d’un geste, ses danseurs au-delà des murs. La toute première représentation de ce ballet a eu lieu le 5 avril 2019 à l’Opéra de Lausanne.

L’Oiseau de Feu de Maurice Béjart est un ballet créé en 1970 sur la musique d’Igor Stravinsky.

Le chorégraphe dégage l’émotion qui parcourt la succession de numéros de la partition en retrouvant les deux éléments chocs qui frappèrent à la création : Stravinsky RUSSE et Stravinsky RÉVOLUTIONNAIRE. La danse est l’expression abstraite de ces deux éléments toujours présents dans la musique, un sentiment profond de la Russie et une certaine rupture avec la tradition musicale qui se traduit par une violence rythmique inaccoutumée.« L’Oiseau de feu est le Phénix qui renaît de ses cendres. L’Oiseau de vie et de joie, immortel, dont la splendeur et la force restent indestructibles, internissables. »

Nous sommes impatients de voir le Béjart Ballet Lausanne danser pour la toute première fois sur les planches du Théâtre du Léman.

livemusic.ch/concert/bejart-ballet-lausanne

1 / 8 Tous les hommes presque toujours s’imaginent ©Gregory Batardon

