Classique – Beethoven en escapade à Champéry Les Rencontres musicales placent au centre de l’affiche le compositeur dont on fête le 250e anniversaire. Rocco Zacheo

L’excellent Quatuor Prazak est invité à la 21 e édition du festival de Champéry. DR

Il y a douze mois, les Rencontres musicales de Champéry atteignaient l’âge de la pleine insouciance. Le 20e anniversaire du festival était alors fêté avec une affiche opulente et un format dilaté par rapport aux deux semaines habituelles. Aujourd’hui, rien ou presque ne ressemble à ce passé récent. L’équipe qui accompagne l’événement a été renouvelée depuis que le fondateur et président, Luis Mendes de Leon, a décidé de se retirer. La direction artistique, elle, est désormais assurée par Véronique Vielle, vice-présidente des Rencontres. Quant à la voilure du festival, elle renoue avec la tradition: ses huit concerts se déploieront entre le 31 juillet et le 14 août.

Une nouvelle direction

Plus important encore, le rendez-vous a été maintenu, malgré les menaces qu’a fait peser pendant de longs mois la pandémie de Covid-19. Ailleurs en Valais, d’autres festivals ont dû renoncer, dans le val d’Illiez, on est donc passé entre les gouttes. «Chez nous, il n’y a jamais eu de grandes exigences logistiques à mettre en place pour la tenue des concerts, précise Véronique Vielle. De plus, l’essentiel des artistes invités est établi en Suisse et en Europe, ce qui a réduit grandement le risque d’annulation. Enfin, la nouvelle équipe a fait preuve d’un grand enthousiasme et n’avait aucune envie de se laisser abattre par le contexte sanitaire.»

Pour cette 21e édition, l’affiche se tourne tout particulièrement vers Beethoven, dont on fête cette année le 250e anniversaire de la naissance. Plusieurs époques de sa vie créative seront représentées à travers le riche choix des pièces retenues. Et pour leur donner vie, le public pourra compter sur des interprètes de carrure internationale, parmi lesquels domine l’excellent Quatuor Prazak. Mais il sera aussi question de figures locales et suisses – c’est une tradition à Champéry –, en compagnie notamment de la violoncelliste Estelle Revaz, de la pianiste Béatrice Berrut, du violoniste Tedi Papavrami, du clarinettiste Damien Bachmann et de son frère bassoniste Donatien.

Rencontres musicales de Champéry, du 28 juillet au 14 août. Rens. www.rencontres-musicales.ch