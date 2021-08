Film d’action – «Beckett», une machination infernale haletante Le long-métrage a fait l’ouverture de Locarno le 4 août. Il va continuer sa carrière sur Netflix. Pascal Gavillet

John David Washington et le chef opérateur Sayombhu Mukdeeprom sur le tournage de «Beckett». Yannis Drakoulidis/NETFLIX

C’est l’histoire d’un homme pris dans les rets d’une machination infernale qui va le broyer. Résumé ainsi en une ligne, Beckett ressemble à moult autres films du genre, polars machiavéliques, suspenses haletants, récits d’espionnage à tiroirs que le cinéma, et parfois la télévision, a pu fournir depuis de longues années. Cela va des scénarios d’Hitchcock à ceux, encore plus raffinés, de Joseph L. Mankiewicz, de certains James Bond à tous les épisodes de la série «24 heures chrono».

Sauf qu’ici, le film ne démarre pas comme un polar, mais presque comme un film de vacances inoffensif, autour de personnages venus se reposer quelques jours en Grèce. Cette Grèce idyllique et prisée qui va se transformer en cauchemar et en terrain miné pour un homme - il s’appelle Beckett, et c’est John David Washington qui tient son rôle, dans presque tous les plans - qui met très longtemps à saisir le pourquoi du comment de ce qui lui arrive.