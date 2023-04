Football – Becir Omeragic devrait s’engager avec Montpellier En fin de contrat avec le FC Zurich, le jeune défenseur genevois serait sur le point de signer dans le club héraultais, selon plusieurs médias français.

Becir Omeragic sous le maillot de l’équipe de Suisse en juin 2021. AFP

Il devait être l’une des attractions du prochain mercato estival, mais son sort est en passe d’être déjà réglé. En fin de contrat avec le FC Zurich, Becir Omeragic fait l’objet de convoitise aux quatre coins de l’Europe. Or, il semblerait que sa carrière se poursuive du côté de la France. Et plus précisément à Montpellier.

Selon Midi Libre et Foot Mercato, le club héraultais a bouclé le recrutement du défenseur central de 21 ans en vue de la saison prochaine. Six mois après le départ de Jonas Omlin au Borussia Mönchengladbach, le MHSC ajouterait un nouveau joueur suisse à son contingent.

Né à Genève et formé à Servette, Becir Omeragic a rejoint le FC Zurich avant de goûter à l’équipe première. Sur les bords de la Limmat, il s’est vite imposé comme un titulaire incontournable, participant activement au titre de champion remporté en 2022. Sa progression lui a ouvert les portes de l’équipe nationale à l’automne 2020. Il compte jusqu’à présent 4 sélections, la dernière en juin 2021.

BCH

