Du vent dans les palmes 7/12 – Beautés naturelles, cherchez l’erreur Pour gravir les marches, les actrices doivent passer des heures chez des stylistes, maquilleurs et coiffeuses. La réussite n’est pas toujours au rendez-vous. Pascal Gavillet

L’expression n’aura échappé à personne. Sur les pages des magazines glacés, en plus des mentions des couturiers et joailliers ayant prêté leurs créations aux actrices, top, influenceuses et autres vedettes dont le nom ne dit rien à personne, il est toujours écrit, «mise en beauté par».

Cela s’applique d’ailleurs aussi aux hommes. Pour Charles Berling, par exemple, qui paradait avec un eye-liner noir sur les marches, pour ne citer que lui. Cette mise en beauté est pourtant souvent paradoxale. Une Natalie Portman n’en a clairement pas besoin. Elle est belle au naturel. Idem pour Adriana Karembeu. Pour d’autres, en revanche, que je ne citerai pas, la beauté, après ou avant mise, ne saute plus aux yeux et semble faire partie du passé. Lorsqu’elle n’est pas tout bonnement inutile.

La plus cocasse d’entre toutes, lors de ce Cannes 2023, aura été Carla Bruni-Sarkozy. La Turinoise a 55 ans mais on veut à tout prix nous faire accroire qu’elle n’en a pas trente. Pour elle, le choix des robes et du maquillage donnait l’effet inverse. Madame fait son âge. Et en perd même l’équilibre. Elle a failli trébucher en grimpant les marches l’autre soir. Se rattrapant de justesse en s’éclairant d’un sourire pour donner le change. Prudence, les marches du Palais des festivals sont raides, rappelons-le.

