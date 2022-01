Mendicité à Genève – Beaucoup plus visibles, les mendiants sont en sursis L’interdiction de demander l’aumône avait été levée suite à la condamnation de la Suisse par la CEDH. Cette mesure a-t-elle provoqué un afflux? Bilan. Chloé Dethurens

Les plaintes à l’encontre des migrants ont augmenté. LUCIEN FORTUNATI

Cela fait presque un an que l’interdiction de mendier a été suspendue dans le canton. Depuis, les personnes tendant la main dans les rues genevoises se sont faites plus visibles, et les plaintes à leur encontre ont augmenté. Leurs conditions de vie, en revanche, semblent s’être améliorées. Or, une nouvelle loi, entrée en force le 14 décembre dernier mais combattue par un recours, prévoit de limiter à nouveau cette pratique à de très rares lieux à Genève. Un retour en arrière que craignent plusieurs associations de soutien.