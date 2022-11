En Suisse, les spécialistes s’interrogent sur la surmortalité persistante chez les plus de 65 ans. Est-ce vraiment si mystérieux?

Plusieurs éléments indiquent que la surmortalité persistante en Suisse a un lien direct avec la circulation toujours élevée du coronavirus. Sur le plan épidémiologique, on trouve un lien temporel clair entre les vagues de forte activité virale suivies de vagues de surmortalité chez les plus de 65 ans. Le fait que la chaleur seule ne pouvait pas être responsable de la surmortalité en été est évident si l’on considère les pics de mars/avril et d’octobre. En juillet, la simultanéité de l’activité virale et de la vague de chaleur a fortement affecté les personnes âgées, ce qui a probablement renforcé la surmortalité.