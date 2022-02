Retour sur deux ans de Covid – «Beaucoup d’erreurs n’ont été identifiées qu’après coup» Le ministre de la Santé Alain Berset aborde les moments forts de la pandémie dans une interview à «Blick». Etonam Ahianyo

Alain Berset dit avoir pu apprécier de bons moments comme les étés 2020 et 2021, qui ont été marqués par plus d’accalmie sur le front de la pandémie. KEYSTONE

Une interview bilan qui aborde les moments difficiles, les erreurs possibles dans la gestion de la crise du Covid et jette un regard sur l’après-pandémie. C’est l’exercice auquel s’est livré le ministre de la Santé Alain Berset dans un entretien à «Blick».

Quand on interroge Alain Berset sur les erreurs intervenues dans la gestion de la pandémie, il avoue sans détour qu’il y a eu plusieurs fois où les choses n’ont pas bien fonctionné et que beaucoup d’erreurs n’ont été identifiées qu’après coup. «Nous n’avons pas fait volontairement des erreurs. On a simplement essayé de ne pas en faire», dit-il.

Sa plus grosse erreur? Je pense que nous avons hésité trop longtemps au sujet des masques, déclare-t-il avant de pointer également la collaboration avec les Cantons. À ce niveau, la Confédération a loupé le bon moment pour agir, reconnaît Berset.

Haine, violence et menaces

Au sujet des masques, le conseiller fédéral avait précisé dans nos colonnes en août 2020 que Berne avait agi sur la base d’avis de spécialistes et des organisations internationales, en particulier le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Si les conclusions scientifiques avaient été différentes, le Conseil fédéral aurait évidemment conseillé aux gens de se protéger, avait expliqué Alain Berset.

Le ministre de la Santé a aussi évoqué ses moments difficiles, reconnaissant qu’il a eu des périodes d’incertitude. Ce fut le cas lorsque de mauvaises nouvelles ont surgi quant à l’évolution du virus. Pour Alain Berset, la haine, la violence et les menaces qui ont déferlé ont été très difficiles à supporter.



En remontant au début de la crise, il avoue que l’interdiction des grandes manifestations lors de la séance du Conseil fédéral du 28 février 2020 a été une décision difficile qui est gravée dans sa mémoire.



Mais tout n’a pas été qu’adversité. Alain Berset dit avoir pu apprécier de bons moments comme les étés 2020 et 2021, marqués par plus d’accalmie sur le front de la pandémie.

Mieux équipée pour le futur

Pour l’avenir, le conseiller fédéral a une certitude. Le Covid ne devrait pas être la dernière pandémie et d’autres crises pointeront à l’horizon. Si l’on vient à connaître une recrudescence du virus, Alain Berset affirme que la Suisse est beaucoup mieux équipée, mettant en avant l’atout de la vaccination et la capacité des Cantons qui ont réussi à organiser un dispositif permettant un nombre très élevé de vaccinations au quotidien.



Pour le ministre de la Santé, le pays dispose aussi de meilleures données qu’il y a deux ans et la situation actuelle n’est juste pas comparable à celle qui prévalait au début de la pandémie. Cet enthousiasme s’accompagne toutefois d’un petit bémol. Cela ne signifie pas que nous sommes prêts à 100% à faire face à toutes les éventualités, souligne Alain Berset.

