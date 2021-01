Météo en Suisse – Beaucoup de neige fraîche sur les hauteurs L’or blanc est tombé en quantité jeudi dans de nombreuses régions du pays, provoquant des perturbations sur certains axes routiers et ferroviaires.

Arosa (GR) a été couvert de 65 cm de neige fraîche depuis mercredi. Cette quantité n’est tombée que trois fois ces 40 dernières années (archives). Keystone/DPA

La météo hivernale a causé jeudi de nombreuses interruptions sur les routes et chemins de fer en Suisse, dans la partie alémanique surtout. Plus d’un mètre et demi de neige fraîche est tombé en montagne dans la nuit. Le danger d’avalanche est fort.

Arosa (GR) a été couvert de 65 cm de neige fraîche depuis mercredi, selon MeteoNews. Ces 40 dernières années, il y en a eu davantage trois fois seulement.

Des avalanches sont descendues à certains endroits, notamment entre Brienz et Interlaken, dans l’Oberland bernois. La Rega a survolé la zone, au bord du lac de Brienz, afin de détecter d’éventuelles victimes. Personne n’a été emporté.

Pour des raisons de sécurité, le trafic ferroviaire a été interrompu, mais l’infrastructure n’a pas été touchée, l’avalanche ayant passé sous un pont des chemins de fer, ont annoncé les CFF.

En raison de l’important risque d’avalanche, la Matterhorn Gotthard Bahn a interrompu le chargement des voitures entre Andermatt (UR) et Sedrun (GR).

Routes recouvertes

Des coulées ont également enseveli des routes et des lignes ferroviaires dans les cantons d’Uri et des Grisons. À Seedorf (UR), une avalanche a recouvert la route cantonale de quatre mètres de neige. Là non plus, personne n’a été blessé et aucun dégât signalé.

À Seedorf (UR), une avalanche a recouvert la route cantonale de 4 mètres de neige. Personne n’a été blessé. KEYSTONE/URS FLUEELER

Dans le canton de Saint-Gall, la police est intervenue une dizaine de fois dans la nuit pour des accidents sur les routes enneigées. En Appenzell, ce sont de fortes bourrasques qui ont empêché la circulation de trains.

Des retards allant jusqu’à 30 minutes ont été enregistrés à l’aéroport de Zurich. Jusqu’à midi, les trois pistes ont dû être déneigées à deux reprises.

ATS