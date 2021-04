Daniel Manzato vu par son coach – «Beaucoup de gens l’ont sous-estimé» Sébastien Beaulieu est convaincu que le remplaçant de Gauthier Descloux a les moyens d’enchaîner les bonnes performances tous les deux jours, à commencer par ce jeudi à Zurich. Christian Maillard

Sébastien Beaulieu a appris à connaître Daniel Manzato. PIERRE MAILLARD

Après la blessure de Gauthier Descloux, il y a dix jours aux Vernets, la question était sur toutes les lèvres: Daniel Manzato, sa doublure, aura-t-il les épaules assez solides pour faire aussi bien que son jeune coéquipier. La réponse a été cinglante. Le portier broyard a livré la marchandise, avec seulement deux buts encaissés en 233 minutes. Le Vaudois de 37 ans a posé son expérience devant le filet, mais va-t-il pouvoir continuer d’enchaîner un match tous les deux jours jusqu’en finale? Sébastien Beaulieu, coach des gardiens de Ge/Servette, en est convaincu. «Je ne suis pas du tout inquiet», s’exclame le Québécois.

Sébastien, les bonnes performances à répétition de Daniel Manzato, peuvent-elles se poursuivre sur la durée?

Son niveau de performance est actuellement très très élevé. Tant mieux. Quand cela se passe mal, il faut trouver des solutions. Mais lorsque tout va bien, il faut s’en servir pour continuer d’avancer. Je pense que beaucoup de gens ont sous-estimé Daniel, moi le premier, quand il était encore un adversaire pour nous, à Lugano ou à Ambri. J’ai appris à le connaître.

Et alors, maintenant que vous le connaissez bien?

Je dirais que même après une longue période sans jouer, il n’a aucun problème avec ça. Le fait d’embarquer dans un match de play-off, au milieu d’une série, pas de problème non plus. Enchaîner plusieurs matches de suite? Là également aucun problème pour lui. Il l’avait d’ailleurs déjà prouvé la saison dernière avec Ambri lorsque Benjamin Conz s’était blessé. Il avait été aligné à quinze reprises et il avait été très bon. Il arrive à s’adapter facilement. Et la raison est simple. Il a un côté d’athlète tellement solide que sa manière de travailler tous les jours est telle qu’il n’y a pas de hasard, cela ne peut que fonctionner.

‹‹ On me disait qu’il était super et il est vraiment super!›› Sébastien Beaulieu, entraîneur des gardiens de Ge/Servette

Et il a énormément de plaisir à venir travailler pour apprendre tous les jours à la patinoire, qu’au final, c’est payant, non?

Parfois on bonifie des athlètes, mais ce gars-là, que je ne connaissais pas, est surprenant. On me disait qu’il était super et il est vraiment super! Tous les matins, il arrive à la patinoire et dans mon bureau on parle ensemble de gardiens de NHL, avec Gauthier. C’est un plaisir de le côtoyer. Gauthier Descloux était tellement performant depuis deux mois qu’on aurait pu être mis de côté et d’être relégué loin de l’action. Mais il s’est tellement impliqué tous les jours dans le jeu de Gauthier et parlé avec lui à chaque pause autant que moi, qu’il était toujours présent.

Daniel Manzato fascine son coach et tous ses coéquipiers. ERIC LAFARGUE

Est-ce que la défense joue différemment avec lui dans les buts qu’avec Gauthier?

Non, je ne crois pas. Ou alors inconsciemment, au début, car il ne faut pas oublier qu’on était parti dans ces play-off en étant moyen défensivement durant 2 à 3 matches. Il y a eu des actions où Gauthier Descloux nous avait sauvé les fesses avant qu’on ne se mette en mode play-off où à la fin on n’a pas donné grand-chose. Je pense que le match 4 contre Fribourg où il a relayé Gauthier, les gars ont voulu l’aider, mais par la suite, la cinquième rencontre face à Gottéron était assez contrôlée. Face à Zurich, on avait regardé les parties face à Lausanne HC et on savait que ce ne serait pas une série ouverte. On s’est donc préparé à des rencontres serrées. Maintenant, les gens ont l’impression qu’on joue mieux devant lui mais en fait c’est la progression défensive que l’équipe a connue qui aurait identique avec Descloux dans la cage…

Avant ce match No 3 à Zurich, quel est votre sentiment?

On ne réfléchit pas. On sait qu’en face de nous, Zurich est une grosse équipe. C’est pour cela qu’on garde encore la tête basse et qu’on essaie d’avancer en restant bien dedans.

Et qu’en est-il de Gauthier Descloux, va-t-on le revoir durant cette série ou en finale?

Il y a des chances même si la durée de ces matches au meilleur des cinq matches complique la situation pour lui. Mais oui, il y a une possibilité…

