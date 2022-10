Monde du travail en Suisse – Beaucoup de femmes sans enfants ont un job à temps partiel Même celles qui ne sont pas mères sont plus nombreuses que les hommes à exercer leur activité à temps réduit. Trois femmes livrent leur analyse. Caroline Zuercher

Les femmes travaillent davantage dans des secteurs où le temps partiel est bien plus présent, comme les soins, la petite enfance ou l’éducation. KEYSTONE/GAETAN BALLY

On le sait: les femmes sont plus nombreuses à exercer leur emploi à temps partiel que les hommes. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), elles représentent près de 74% des personnes dont le taux d’occupation est inférieur à 90%. Les principales raisons sont tout autant connues: la garde des enfants et d’autres responsabilités familiales.