Lettre du jour – Beaucoup de bruit pour rien... Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Carouge, 13 juillet

La vaste majorité des citoyens du canton applaudit certainement des deux mains les travaux routiers de revêtement phonoabsorbant, même si ceux-ci sont effectués à un coût de près de 1 million de francs par kilomètre (cf. réponse du CA de la ville à une question du 25 avril 2018).

On peut toutefois légitimement se demander s’il n’existe pas un moyen meilleur marché et plus efficace de se débarrasser des bruits routiers, d’autant plus que les revêtements mentionnés ci-dessus réduisent le bruit occasionné par le roulement des véhicules mais pas celui des échappements illicites, dont les décibels sont infiniment plus élevés.

Berne a décidé de s’attaquer à ce tapage routier, et notre canton va donc devoir s’y mettre: on parle même de radars antibruit et, plus convaincant, de zones 30 km/h assez étendues. Toutes ces mesures doivent absolument être accompagnées d’une mise en application stricte, et c’est là que le doute plane: la conduite de véhicules bruyants est en effet tellement tolérée dans notre pays que cela en devient presque, pour certains, une liberté fondamentale individuelle.

Le bruit tue (décès prématurés, Point J RTS 5 mai 2021) à raison de 450 habitants par année en Suisse, à savoir presque autant, en pourcentage, que les homicides par armes à feu aux États-Unis. Quelle drôle de comparaison me direz-vous!

Eh bien, comme ni le bon sens ni les règles existantes ne suffisent à convaincre nos cow-boys de la route, il faudra non seulement appliquer la loi mais surtout dialoguer et éduquer, quitte à utiliser des comparaisons choquantes. En attendant, lorsque vous verrez John Wayne, faites-lui un signe du pouce vers le bas, c’est quand même moins… cavalier que l’alternative du majeur.

Nicolas Stepczynski

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.