Économie genevoise – Beau temps pour la banque cantonale La BCGE annonce un bénéfice net record au premier semestre. Jusqu’ici, l’économie genevoise se porte bien. Marc Bretton

Le siège de la Banque Cantonale de Genève (BCGE) situé sur le quai de l’Île. LAURENT GUIRAUD

Les aléas de l’économie ne semblent pas avoir de prise sur la Banque Cantonale de Genève (BCGE). L’institution, propriété du Canton, de la Ville de Genève, des communes et d’actionnaires privés, annonce «un bénéfice net record» pour les six premiers mois de l’année 2022. À 78 millions, il dépasse de 22% les chiffres de 2021.

Conjoncture genevoise en 2022 Investir, la potion optimiste de la BCGE 18 milliards de financement À peu près tous les indicateurs sont au vert. La Bourse a dévissé durant l’année? Les commissions sur les titres augmentent très légèrement (1,1%), tirées par l’augmentation des mandats de gestion. Globalement, «tous les métiers contribuent à la croissance des revenus», se félicite le président de la direction générale, Blaise Goetschin, qui évoque les revenus d’intérêt (28%), les commissions sur les titres, crédits et autres, qui prennent 5%. Les opérations de négoce 12,4%. Total: 213, 2 millions. Les dépôts de la clientèle augmentent pour leur part de 758 millions et 192 nouveaux investisseurs sont entrés dans le capital de la banque.

Avec des financements accordés aux entreprises ou aux particuliers de 18,7 milliards (en hausse de 400 millions), «la BCGE confirme sa vocation d’acteur majeur du financement de l’économie genevoise», assure Blaise Goetschin. Sur cette somme, près de 13 milliards sont des crédits hypothécaires. Les fonds propres atteignent 1,9 milliard et présentent un ratio de couverture de 16,5%, supérieur aux exigences légales de 12%.

Tassement en 2023

Sauf surprise, la banque pronostique des résultats favorables pour l’année entière. «En 2021, la croissance post-Covid alimentée par les banques nationales a été très forte, analyse Blaise Goetschin, trop forte même, puisqu’elle a provoqué une inflation, probablement temporaire. Nous pensons que les choses vont se remettre au carré avec à la clé non pas une récession, mais un tassement de la croissance en 2023, que nous anticipons à 1,8%.»

L’anticipation correspond au tableau de bord de l’économie genevoise que l’on peut tirer des statistiques de fin juillet. Mises bout à bout, les données sont satisfaisantes, avec une croissance du PIB à 2,5% et une légère augmentation de la population. La marche des affaires est jugée bonne «pour la première fois depuis novembre 2019, par les entreprises genevoises couvertes par l’enquête de conjoncture, qu’il s’agisse du second œuvre, de l’industrie, des services financiers ou du commerce de détail alimentaire. Par rapport au premier trimestre, la masse salariale réelle a progressé de 3,5%. Signe de vigueur, le nombre d’emplois et de frontaliers progresse…

Dans cette reprise paradoxale, comme la nomme Blaise Goetschin, tous les voyants ne sont néanmoins pas au vert. En juillet, par exemple, le chômage a augmenté de 0,1% pour atteindre 3,7%. En juin, le chiffre atteint était le plus bas depuis le début de l’année. Les nuitées dans l’hôtellerie ont reculé. Le même mois, le franc suisse s’est renforcé de 3,6% par rapport à l’euro, tout en restant stable face au dollar US. Sauf crash lié par exemple à l’agression russe en Ukraine ou aux prix de l’énergie, l’économie genevoise semble se diriger vers un atterrissage en douceur.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.