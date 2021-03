Ski alpin – Beat Feuz n’a pas volé son surnom Le Bernois a conquis un quatrième globe consécutif en descente à Lenzerheide. Comme chaque année, «Kugelblitz» a misé sur la constance plutôt que sur les exploits isolés. Sylvain Bolt Lenzerheide

Beat Feuz a égalé Franz Klammer en remportant un quatrième globe de descente consécutif. Keystone

La cérémonie protocolaire n’a ressemblé à aucune autre, aux confins de l’absurde. Du jamais vu dans un hiver aseptisé qui a pourtant amené son lot de moments cocasses et surréalistes. Trois heures après l’annulation des deux descentes, les six athlètes ont dû enfiler combinaison moulante et bonnet à sponsors pour recevoir leurs trophées et sourire devant les caméras de télévision.

Lara Gut-Behrami et Corinne Suter ont esquissé un rictus de façade en passant leur médaille de cristal autour du cou. La Tessinoise n’a pas pu grappiller des points sur Petra Vlhova. La Schwytzoise a dû rendre son globe sans pouvoir livrer un dernier duel avec Sofia Goggia.