Ski alpin – Beat Feuz: «Ma famille m’a donné de la force» Le Bernois a disputé sa dernière course à Wengen avec beaucoup d’émotion. Alexis Monney a été aussi incroyable que Kilde et Odermatt. Christian Maillard Wengen

Il ne reste désormais que deux descentes au programme de Beat Feuz. AFP

Alors qu’Aleksander Aamodt Kilde, est venu encore, comme la veille, gâcher la fête des Suisses, les Helvètes ont fait très fort cette semaine à Wengen avec encore une fois six Suisses dans les quinze premiers. Marco Odermatt, qui n’a jamais été classé au-delà de la 4e place au Lauberhorn, s’est hissé au deuxième rang, à 88 centièmes du colossal Norvégien, qui était, comme vendredi ou l’an passé, le plus fort sur cette piste dont il maîtrise tous les recoins, à commencer par le Kernen S, là où il a construit le 19e succès de sa carrière, le 10e en descente.

Odermatt: «L’écart avec Kilde était beaucoup trop grand»



«Maintenant, je suis très content de cette 2e place en descente, mais sur le moment, je trouvais que l’écart avec Kilde était beaucoup trop grand, a relaté l’Obwaldien, qui a fêté ce samedi son 4e podium en cinq courses. J’adore cette atmosphère ici. Cela dit, dans ces conditions difficiles, surtout au niveau de la visibilité, c’est incroyable ce qu’a réalisé le Norvégien.»

Monney: «J’étais à chaque fois à la limite»

Tout aussi «incroyable» que la course d’Alexis Monney, pour son baptême du feu à Wengen, avec une magnifique dixième place. «C’est assez fou, en effet, a souri le Fribourgeois. Je ne sais pas trop quoi dire et trouver les mots, si ce n’est que j’étais à chaque fois à la limite de haut en bas. J’ai eu un peu de chance partout.» Avec notamment une grosse frayeur à la hauteur de la Tête de chien. «À ce moment-là, je me suis dit «putain merde, reviens en avant et essaye juste d’arriver en bas vivant». C’est ce que j’ai fait avec un sentiment indescriptible.»

Feuz: «C’était cool mais éprouvant»

Beaucoup d’émotions enfin pour Beat Feuz dont c’était la dernière apparition en skieur sur cette piste qu’il a domptée à trois reprises. «C’était cool mais quand même éprouvant, a commenté le héros du jour à l’arrivée, après avoir pris sa femme et ses enfants dans les bras. Là, c’était le plus beau moment, le plus émouvant. D’avoir pu vivre cette dernière ici , ensemble, était incroyable. Leur présence m’a donné beaucoup de force.» Et d’ajouter: «Tout au long de cette journée, j’ai ressenti évidemment énormément d’émotions avec tous ces gens ici à l’arrivée, mais aussi à la Tête de chien et au départ. Une minute avant que je prenne le départ, j’entendais déjà les gens en bas scander «Beat, Beat».

«Je suis heureux avec cette 5e place»

Avec pour terminer une belle cinquième place, après la 7e en super-G la veille, sa sortie est réussie… «C’est sûr, avec deux tops 7 ici une dernière fois, d’autres auraient été très heureux avec de tels résultats. Ça n’a juste pas suffi pour un podium, mais franchement ce n’est pas grave. Je suis heureux avec cette 5e place.» Il tâchera de faire tout aussi bien voire mieux la semaine prochaine à Kitzbühel où cette fois-ci, ce sera vraiment la dernière fois. Il ne lui reste plus que deux descentes avant de tirer définitivement sa révérence.

