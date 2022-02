Ski alpin – Beat Feuz: «Je serais bien resté quelques heures de plus au lit» Éliminé après moins de 20 secondes de course lors du super-G des Jeux de Pékin mardi, le champion olympique de descente a eu de la peine à s’endormir après son exploit. Sylvain Bolt Yanqing

Beat Feuz n’a pas beaucoup dormi après son sacre olympique. Il a reçu de nombreux messages, dont ceux de Marcel Hirscher et de Stephan Eberharter. AFP

Beat Feuz a été éliminé après moins de vingt secondes de course, lors du super-G mardi. «C’est dommage, car il y avait moyen de faire quelque chose, mais le tracé était quand même un peu trop technique pour un gros résultat», a concédé le Bernois, qui est arrivé sur une porte après une bosse et a ensuite été éliminé du tracé en ne réussissant pas réussi à retrouver la trajectoire.

«Marcel Hirscher m’a écrit pour me féliciter!» Beat Feuz

La veille, une petite fête avait été organisée à l’hôtel des athlètes dans le village olympique de Yanqing et le Suisse a eu de la peine à trouver le sommeil. «J’ai vécu d’énormes émotions et le déroulement de ma journée m’est constamment revenu dans la tête, a-t-il expliqué. Ce matin, je serais volontiers resté au lit mais j’étais quand même prêt pour ce super-G et ma sortie de piste n’a rien à voir avec cela.»

Le quadruple lauréat de la Coupe du monde de descente a reçu des centaines de messages. «Je vous avoue que je ne les ai pas encore tous lus, mais j’ai notamment vu que les Autrichiens Stephan Eberharter et Marcel Hirscher m’avaient écrit pour me féliciter», a-t-il raconté.

Va-t-il poursuivre sa carrière?

Le Bernois, champion olympique de descente, devrait quitter la Chine mercredi pour retrouver son amie Katrin et leurs deux filles. «Je suis impatient de rentrer à la maison, de pouvoir redevenir moi-même en quelque sorte, a souligné le skieur originaire de Schangnau, qui va déconnecter jusqu’à son départ pour les épreuves de Kvitfjell (Norvège) les 5-6 mars.

«Tout est encore possible pour le globe de cristal de descente et les finales se dérouleront à Courchevel - Méribel, sur les pistes des prochains Championnats du monde (2023), donc cela rajoute de la motivation», a rajouté le Suisse.



Le descendeur au plus grand nombre de podiums en Coupe du monde (45), qui va fêter ses 35 ans le 11 février, laisse donc entendre qu’il n’est pas encore prêt à ranger les lattes.

