Ski alpin – Beat Feuz est bien parti pour enfin s’imposer à Kitzbühel Quatre fois deuxième sur la Streif, le descendeur bernois pointait en tête avant l’interruption de la course consécutive à la chute de l’Américain Ryan Cochran-Siegle. Sport-Center

Beat Feuz s’imposera-t-il enfin à Kitzbühel? AFP

Le Bernois Beat Feuz, triple vainqueur du globe de cristal de la descente, est bien parti pour enfin accrocher la Streif à son palmarès. Quatre fois deuxième à Kitzbühel, le skieur de Schangnau s’est montré impérial dans la première des deux descentes de Kitzbühel agendées ce week-end – celle de ce vendredi remplaçait celle de Wengen, la deuxième est agendée à samedi.

Feuz a maîtrisé la difficile piste autrichienne de main de maître. Même s’il n’a pas réalisé les meilleurs temps intermédiaires sur le haut de la piste, il a maîtrisé sa fin de descente – et notamment le schuss final après la Hausbergkante – de main de maître.

Avant une interruption de course provoquée par la chute de l’Américain Ryan Cochran-Siegle (dossard 13) Feuz était en tête avec 16 centièmes de seconde d’avance sur l’Autrichien Matthias Mayer (qui a toujours été très proche de lui, mais jamais devant), et 56 centièmes sur l’Italien Dominik Paris, meilleur temps intermédiaire sur le haut et au bénéfice de la meilleure vitesse dans le schuss final, ce qui ne lui a pas suffi.