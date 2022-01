Ski alpin – Beat Feuz battu par Vincent Kriechmayr à Wengen Le Bernois ne s’imposera pas cette année pour la 4e fois de sa carrière sur le Lauberhorn. La faute à l’Autrichien, qui a bénéficié d’un passe-droit pour pouvoir s’aligner. Sport-Center

Beat Feuz a dû s’avouer vaincu face à Kriechmayr. AFP

Beat Feuz ne dépassera pas cette année l’Autrichien Franz Klammer au palmarès de Wengen. Troisième la veille sur un tracé réduit, le Bernois a pris le 2e rang de la deuxième descente disputée dans l’Oberland. La victoire est revenue à Vincent Kriechmayr, dont la participation sur le Lauberhorn a fait polémique.

L’Autrichien a triomphé avec 34 centièmes d’avance sur Feuz et 44 sur l’Italien Dominik Paris. Deuxième vendredi, Marco Odermatt s’est emparé de la 4e place (+0’’46). Stefan Rogentin et Niels Hintermann, respectivement 8e et 13e, complètent le très bon bilan helvétique. Qui aurait été excellent si la FIS n’avait pas accordé de passe-droit à Kriechmayr.

(Développement suit)

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.