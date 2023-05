Festival de BD à Lausanne – BDFIL se visite dans un décor à la Bilal Le festival lausannois présente un beau programme d’expositions. Contenu riche et documenté, dans un environnement de friche urbaine. État des lieux. Philippe Muri

Des écoliers visitent l’exposition «Taïwan, pays invité» à la Rasude, au bord des quais de la gare de Lausanne. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le décor peut surprendre. À quelques pas de la gare de Lausanne, les trois expositions phares de BDFIL se visitent en plein courant d’air, dans un environnement de friche urbaine que ne renierait pas Enki Bilal. Trains qui s’ébranlent en grinçant, coups de sifflet intempestifs, annonces de départ par haut-parleur: on est loin de l’ambiance cosy de l’ex-cinéma Romandie, où se déroulait l’essentiel des expos du BDFIL d’autrefois. Pour sa 17e édition, le festival innove, en se développant notamment dans le complexe de la Rasude, à l’intérieur et aux abords d’un ancien centre de tri postal. «Ces locaux n’étaient plus utilisés, on les a réinvestis», commente Léonore Porchet, codirectrice de BDFIL avec Gaëlle Kovaliv.