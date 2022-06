La rencontre – Baz Luhrmann, le flamboyant Après Roméo et Juliette ou encore Gatsby, le flamboyant Australien porte un autre mythe à l’écran: «Elvis». Thérèse Courvoisier

Baz Luhrmann à Londres pour la projection d’ «Elvis». PA IMAGES/GETTY IMAGES

Il a dépoussiéré Shakespeare avec «Roméo + Juliette» et sublimé Nicole Kidman dans sa comédie musicale baroque «Moulin Rouge!» Baz Luhrmann donne maintenant un coup de fouet au genre parfois fastidieux du biopic avec «Elvis». Pas de temps mort dans cette évocation fiévreuse de l’ascension et déclin du «garçon blanc qui se déhanche comme un Noir» dans une Amérique déchirée par le racisme. Mordu de mode (il est proche d’Anna Wintour) et de musique (il a son propre label), le cinéaste australien au style flamboyant habille la révélation Austin Butler en Prada et ose une BO anachronique mêlant joyeusement rap et rock’n’roll. Un projet de longue haleine qui a mis près d’une décennie à aboutir et failli capoter lorsque Tom Hanks – méconnaissable en colonel Parker, l’imprésario véreux du mythe – a attrapé le Covid.