Football – Bayern-PSG et Real-Liverpool en Ligue des champions Le tirage au sort des quarts de finale s’est déroulé vendredi et a accouché de deux gros chocs.

Prêts pour le remake de la finale 2020? AFP

Bayern Munich – Paris Saint-Germain et Real Madrid – Liverpool. Tels seront les deux gros chocs des quarts de finale de la Ligue des champions, dont les affiches ont été tirées au sort vendredi à la mi-journée. La confrontation opposant Manchester City au Borussia Dortmund s’annonce magnifique aussi. D’autant que le vainqueur de ce duel se farcira le Bayern ou le PSG en demi-finales.

Le Real et Liverpool joueront quant à eux pour une place aux côtés de Porto et de Chelsea, opposés dans le dernier quart de finale. Les matches aller auront lieu les 6 et 7 avril, les rencontres retour une semaine plus tard.

