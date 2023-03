100 jours au Conseil fédéral – Elisabeth Baume-Schneider dévoile ses deux priorités La cheffe du Département fédéral de justice et police a fait savoir, lundi, que la protection et la participation sont au coeur de son mandat.

À l’occasion de ses 100 premiers jours au Conseil fédéral, Baume-Schneider a rencontré la presse lundi au centre culturel du Schiffbau à Zurich. KEYSTONE/Michael Buholzer

Protection et participation sont les deux axes autour desquels la nouvelle conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider entend orienter son travail au Département fédéral de justice et police (DFJP). «Ils sont l’ADN du département».

Elisabeth Baume-Schneider a rencontré la presse lundi au centre culturel du Schiffbau à Zurich à l’occasion de ses 100 premiers jours au Conseil fédéral. Elle a tiré un premier bilan de son activité à l’Exécutif et a présenté ses priorités.

La Constitution fête cette année son 175e anniversaire. «En 1848, de nombreuses personnes ont obtenu des droits. Leurs intérêts ont été protégés et leurs voix ont été entendues», a rappelé la conseillère fédérale. La participation a été un enrichissement pour la Suisse et la renforce.

Des valeurs centrales

Aujourd’hui, la protection et la participation restent des valeurs centrales et sont «l’ADN du département» fédéral de justice et police, a souligné la Jurassienne. C’est autour de ses deux axes qu’elle veut structurer son action à la tête du DFJP.

Parmi les domaines qui l’occuperont, Elisabeth Baume-Schneider a cité la violence contre les enfants, la protection des personnes non binaires et la lutte contre le trafic des êtres humains. Elle entend aussi faciliter l’insertion des personnes du status S dans le marché du travail.

