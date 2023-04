Hockey sur glace – Battu par un grand Bienne, Servette jouera son destin aux Vernets Vainqueur 4-2 de l’acte VI, le HC Bienne, auteur d’un match énorme, s’est offert le droit de disputer une dernière manche, jeudi aux Vernets. Cyrill Pasche Bienne

La détresse de Josh Jooris après la défaite des Grenat à la Tissot Arena. Bastien Gallay

Genève-Servette a tout de même pu toucher le trophée national jeudi, mais seulement du bout des doigts, lorsque Linus Omark, démarqué avec finesse par Teemu Hartikainen, s’est infiltré dans la zone de défense seelandaise avant de conclure d’un tir imparable sous la transversale (0-1). On jouait à peine depuis 13 minutes dans ce sixième acte lorsque le virtuose suédois du GSHC posait les bases de ce qui ressemblait alors à un possible triomphe genevois. Et soyons honnêtes: face à un Genève-Servette si costaud, si précis et aussi sûr de lui, la mission du HC Bienne, mené 3-2 dans la série et 0-1 après le premier tiers, semblait insurmontable.

La suite? Un match phénoménal du HC Bienne, qui a puisé au fond de lui-même pour renverser la vapeur. Toni Rajala, du revers, a glissé le puck sous la transversale de la cage défendue par Robert Mayer (24e, 1-1). Pour la première fois de la finale, le portier des Aigles, hors de position, a encaissé un but qui paraissait évitable. Le HC Bienne s’est appuyé sur son gardien Harri Säteri avant de porter son deuxième coup de la soirée. Une passe en profondeur lumineuse du défenseur Noah Delémont a envoyé Luca Hischier en solitaire face à Mayer. L’attaquant valaisan a brillamment remporté son duel et placé le HCB en position de force pour la première fois du match (33e, 2-1).

Fin de match irréspirable

Dans un acte VI de haut vol et haletant, le HCB aurait pu faire le break en début de troisième période. Mais un arrêt phénoménal de Mayer, du bout de la jambière sur un tir à bout portant de Mike Künzle, a redonné au GSHC des raisons d’espérer (45e) dans une partie qui aurait pu lui échapper à ce moment-là sans les prouesses de son gardien.

Le HCB s’en est remis à son capitaine, Gaëtan Haas, auteur d’un petit bijou du revers pour réussir le break (54e, 3-1). Mais les Genevois ont réagi 67 secondes plus tard grâce à un slapshot de Henrik Tömmernes (55e, 3-2). La fin de match? Folle, irrespirable pour les Biennois, qui se sont battus comme jamais - à cinq contre six - jusqu’à ce que Mike Künzle ne marque le but de la sécurité, dans la cage vide à 26 secondes de la fin (60e, 4-2). Le HC Bienne et Genève-Servette joueront une septième manche, jeudi aux Vernets. Quelle finale!

Bienne - GE Servette 4-2 (0-1 2-0 2-1) Afficher plus Tissot Arena. 6562 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Lemelin (E-U), Stolc (Slq), Cattaneo et Obwegeser. Buts: 13e Omark (Hartikainen, Jooris) 0-1, 24e Rajala (Kessler, Yakovenko) 1-1, 33e Hischier (Delémont) 2-1, 55e Haas (Olofsson) 3-1, 56e Tömmernes (Filppula) 3-2, 60e Künzle (Rajala/ 5 c 6, cage vide) 4-2. Bienne: Säteri; Rathgeb, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Hischier, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Olofsson; Brunner, Cunti, Künzle; Kessler, Froidevaux, Schläpfer; Stampfli. Entraîneur: Törmänen. Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Vatanen, Karrer; Völlmin, Le Coultre; Maurer; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Jooris, Omark; Praplan, Richard, Rod; Smirnovs, Pouliot, Bertaggia; Antonietti. Entraîneur: Cadieux Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne; 4 x 2’ + 1 x 10’ (Omark) contre Genève-Servette. Notes: Bienne sans Sheahan, Rytz, Tanner, Bärtschi, Christen ni Reinhard (surnuméraires). Ge/Servette sans Berthon (blessé), Auvitu, Cavalleri, Chanton, Eigenmann ni Smons (surnuméraires). Tir sur la transversale: Miranda (18e). Temps mort demandé par Genève (58’47) Genève sort son gardien (de 58’19 à 59’34).

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.