Meurtre d’un Noir à Porto Alegre – Battu à mort, Joao Alberto est devenu le George Floyd brésilien Le drame intervient dans un contexte très difficile pour le Brésil, le pays qui a été le dernier à abolir l'esclavage. Michel Audetat

Jair Bolsonaro a d’abord réagi sur Twitter puis il est revenu sur le sujet le lendemain, samedi 21 novembre, dans son discours au sommet virtuel du G20. AFP 1 / 1

L’enterrement a eu lieu samedi 21 novembre, à Porto Alegre (sud du Brésil). Battu à mort l’avant-veille par deux agents de sécurité d’un supermarché Carrefour, Joao Alberto a été inhumé dans un climat d’émotion intense. Roué de coups par deux hommes blancs et mort d’asphyxie selon la police, cet homme noir de 40 ans est devenu une sorte de George Floyd brésilien: le symbole d’un racisme souvent virulent dans un pays où les Noirs et les métis représentent plus de la moitié des 212 millions d’habitants (46% de Blancs).

«Carrefour raciste»



Selon la police, une altercation entre la victime et une caissière serait à l’origine du drame. Tenu par un vigile et frappé par l’autre, Joao Alberto Silveira Freitas a été battu sans relâche malgré ses cris de détresse pendant plus de cinq minutes. Filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, sa fin tragique a suscité une vague d’indignation au Brésil. Le supermarché Carrefour de Porto Alegre a été pris d’assaut vendredi. Un établissement de la chaîne a été investi par des manifestants à Rio de Janeiro et un autre a été vandalisé à São Paulo aux cris de «Carrefour raciste!»



Le même jour, la branche brésilienne de Carrefour a fait savoir qu’elle a rompu son contrat avec la société de sécurité Victor impliquée dans le meurtre et que le responsable du magasin en cause a été licencié. PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard s’est également exprimé (en portugais) pour dire sa «vive émotion après la mort de M. Joao Alberto». Le groupe possède plus de 700 points de vente au Brésil, qui emploient près de 90’000 salariés.



De son côté, le président brésilien Jair Bolsonaro a d’abord réagi sur Twitter: «Comme homme et comme président, je suis daltonien: tout le monde a la même couleur.» Puis il est revenu sur le sujet le lendemain, samedi 21 novembre, dans son discours au sommet virtuel du G20: il s’en est alors pris à «ceux qui veulent semer le conflit et la discorde» en important au Brésil des «tensions» raciales «qui ne font pas partie de son histoire». Ses déclarations ont scandalisé de nombreux Brésiliens, comme celles de son vice-président Hamilton Mourao: il a estimé pour sa part qu’il n’y a «pas de problème de racisme au Brésil». Ce n’est pas l’avis de nombreux observateurs qui dénoncent au contraire une augmentation des actes racistes depuis l’arrivée à la présidence de Jair Bolsonaro, en janvier 2019.



Le hasard a voulu que le meurtre de Joao Alberto se soit produit la veille du «Jour de la conscience noire»: une journée commémorant l’exécution de Zumbi dos Palmares, chef d’esclaves insurgés que les Portugais ont décapité le 20 novembre 1695. La question du racisme fait écho à celle de l’esclavage qui demeure une plaie encore vive dans ce pays ayant attendu la date très tardive de 1888 pour l’abolir: au cours des trois siècles de traites transatlantiques, le Brésil a importé sept fois plus d’esclaves africains que les États-Unis.