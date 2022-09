Après le brutal coup de frein de 2020 et le coup d’accélérateur massif de 2021, voici que s’achève une Bâtie qualifiée de «sereine» par son directeur Claude Ratzé. Une sérénité qui s’est tout de même traduite par 60 propositions, toutes disciplines confondues.

Il est vrai que le marathon s’est déroulé sans encombre. Le public a répondu présent, même quand il s’est agi de traverser le canton. Les spectacles ont comblé les attentes, quoiqu’aucun n’ait suscité l’hystérie. Les débats ont été nourris, sans que les festivaliers ne se quittent fâchés.

Vimala Pons, Sidi Larbi Cherkaoui, Lia Rodrigues ou Mariano Pensotti: les artistes de renom ont séduit; Ruth Childs, Kayije Kagame ou Françoise Courvoisier: celles d’ici ont réussi à créer la surprise. Les titres ont reflété les préoccupations sociétales du moment: patriarcat, minorités ethniques, identité de genre, rapport aux bêtes ou hybridité artistique. De véritable leitmotiv, en revanche, point.

«Alors quoi? Morne plaine, cette 46e mouture? Non, car le plaisir des festivaliers à reprendre le chemin des salles a été palpable.»

Alors quoi? Morne plaine, cette 46e mouture? Pas non plus, car le plaisir des festivaliers à reprendre le chemin des salles, celui aussi d’en sortir pour communier en plein air, a été palpable – une fréquentation constante et assidue en atteste. 2022 devrait rester dans les annales comme une année de transition.

Dans les arts de la scène genevois, elle ouvre une saison qui s’annonce quant à elle houleuse. Avec deux événements propices aux empoignades: la nomination du futur directeur (de la future directrice) de la Comédie, suite au départ de Natacha Koutchoumov au mois de juin prochain. Et l’arbitrage de la polémique née cet été après la publication d’une étude de la Corodis (Commission romande de diffusion des spectacles), qui, en invitant à «repenser le système», opposerait désormais les théâtres subventionnés aux compagnies indépendantes.

