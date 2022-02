Activités sportives – Bataille en vue pour sauver le Manège de Meyrin Malgré de multiples débats au Municipal, chevaux et poneys sont priés de déménager. Mais pour aller où? Xavier Lafargue

La petite équipe du Manège de Meyrin est prête à se battre pour ne pas disparaître et préserver la dimension sociale des lieux, confie son gérant, Fernando Monteiro (au premier plan). STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Le Manège de Meyrin, c’est un feuilleton qui enflamme le Conseil municipal depuis une bonne quinzaine d’années. On ne compte plus les résolutions, motions, questions et autres pétitions déposées à son sujet. La dernière en date, une résolution débattue il y a dix jours, semble avoir mis un frein définitif à la présence des chevaux et poneys à Meyrin-Village. Mais leur sort n’est peut-être pas encore réglé…