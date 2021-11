Scrutin historique – Bataille des extrêmes pour la présidence chilienne L’élection se jouera dimanche entre un ultraconservateur nostalgique du régime de Pinochet et un jeune leader de la gauche radicale. Andrés Allemand Smaller

La présidentielle chilienne vire au face-à-face entre l’ultraconservateur José Antonio Kast et le jeune Gabriel Boric, fer de lance de la «nouvelle gauche». KEYSTONE

À ma gauche, le jeune Gabriel Boric, issu des mouvements sociaux. À ma droite, l’ultraconservateur José Antonio Kast, nostalgique du régime de Pinochet. Ce dimanche au Chili, ce sont les deux candidats les plus radicaux de la course à la présidence qui pourraient bien décrocher un ticket pour le second tour du scrutin. Ils semblent en effet avoir une longueur d’avance sur leurs concurrents plus centristes. Celui du parti au pouvoir, Sebastián Sichel, est plombé par les soupçons de corruption entourant le président sortant, Sebastián Piñera. Quant à la démocrate-chrétienne Yasni Provoste, ancienne ministre de l’Éducation de Michelle Bachelet, elle ne paraît pas soulever l’enthousiasme des foules. Bref, le pays se prépare à un sacré choc politique.