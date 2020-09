États-Unis – Bataille de titans après la mort d’une icône de la justice Le décès de la juge progressiste de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, électrifie le duel entre Joe Biden et Donald Trump pour la Maison-Blanche. Jean-Cosme Delaloye New York

Ruth Bader Ginsburg, juge progressiste de la Cour suprême et championne des droits des femmes aux États-Unis, est décédée vendredi d’un cancer à l’âge de 87 ans. J. Scott Applewhite/AP

Il lui aura manqué quarante-six jours avant l’élection présidentielle du 3 novembre. Ruth Bader Ginsburg, juge progressiste de la Cour suprême et championne du combat pour les droits des femmes et des minorités, est décédée d’un cancer vendredi à l’âge de 87 ans à Washington. Les Américains la connaissaient sous le surnom de Notorious RBG en allusion au défunt rappeur Notorious BIG. La juriste à la frêle stature était une icône de la justice et une star de la pop culture qui a inspiré des générations de petites filles.