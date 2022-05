De nombreux acteurs ont contribué au succès de BAT 26: la commune de Thônex, le Canton et des associations locales, tous représentés lors de l’inauguration du 4 mai. Ici, de gauche à droite: Pélagie N’Guessan (coprésidente de l’Association des habitants du quartier Curé-Desclouds), Bruno Da Silva (conseiller administratif de Thônex) et Jacqueline Menoud-Nyakè (également coprésidente de l’association des habitants).

De nombreux acteurs ont contribué au succès de BAT 26: la commune de Thônex, le Canton et des associations locales, tous représentés lors de l’inauguration du 4 mai. Ici, de gauche à droite: Pélagie N’Guessan (coprésidente de l’Association des habitants du quartier Curé-Desclouds), Bruno Da Silva (conseiller administratif de Thônex) et Jacqueline Menoud-Nyakè (également coprésidente de l’association des habitants).

«Ce bâtiment est important pour nous car les habitants de Curé-Desclouds n’avaient pas de lieu où se rencontrer, particulièrement les familles et les jeunes, pas d’endroit où retrouver toute la diversité de ce quartier multiculturel», commente Pélagie N’Guessan, coprésidente de l’Association des habitants du Curé-Desclouds. Ce bâtiment? Le BAT 26, une annexe de l’école du Bois-des-Arts désormais mise à disposition pour offrir une large palette de prestations et d’activités.

L’infrastructure, qui a été inaugurée mercredi dernier en présence des autorités communales et cantonales, ainsi que des associations qui en bénéficient, vient remplir un vide dans un quartier excentré par rapport aux lieux de loisirs et de rencontres de la commune comme la salle des fêtes de Thônex ou la maison de quartier. «Le quartier de Curé-Desclouds, bâti il y a une vingtaine d’années, est dense, urbain, mais a toujours manqué d’infrastructures. En revanche, il a une identité forte.» Bruno Da Silva, le conseiller administratif thônésien responsable de la Cohésion sociale, connaît parfaitement le terrain: la mairie est à deux pas et les fenêtres de son logement donnent sur le préau de l’école du Bois-des-Arts.