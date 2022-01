Covid-19 – Bas les masques à l’école dès la rentrée de février! Le DIP et le Conseil d’État allègent les mesures pour les moins de 15 ans dès le 21 février. Les camps seront à nouveau possibles. Théo Allegrezza Marianne Grosjean

Dès le retour des vacances de février, les élèves de l’école primaire et du cycle d’orientation pourront laisser tomber le masque. Annoncé début décembre pour durer jusqu’à Noël, puis prolongé une première fois jusqu’au 24 janvier, puis une seconde fois la semaine dernière jusqu’aux vacances de février, soit le 11 février, le port du masque à l’école primaire sera finalement abandonné pour les 8 à 15 ans dès le 21 février.

Un communiqué conjoint du Département de l’Instruction publique (DIP) et du Conseil d’État annonce un «allègement des mesures de lutte contre le Covid-19» dans les écoles genevoises.

«Les enfants ne sont pas une population à risque, y compris avec Omicron; Lorsqu’ils s’infectent, il est très rare que les enfants développent une infection sévère et, de ce fait, les enfants malades n’entraînent pas de surcharge hospitalière; Les parents qui le souhaitent auront pu vacciner leurs enfants dès l’âge de 5 ans d’ici aux vacances de février; L’enseignement, l’éducation et la formation ont été très fortement impactés depuis deux ans. Dès le début de leur entrée en vigueur, il était précisé que les mesures ne dureraient que le temps strictement nécessaire. Aujourd’hui et fort de ces constats, les autorités sanitaires et scolaires ont pris la décision d’alléger progressivement les mesures actuellement en vigueur dans les écoles et crèches du canton de Genève.»

Le port du masque reste obligatoire pour le personnel de l’école et pour les élèves du secondaire II, soit dès 15 ans environ. D’autres mesures sont aussi abandonnées, telles que les recommandations de dépistage et des autotests (crèches, EP, CO et ESII) et la surveillance par classe, et la communication aux directions d’établissement, aux enseignants et aux parents lors de la survenue de cas de Covid-19 (crèches, EP, CO et ESII)

Par ailleurs, la normalisation de l’infection est souhaitée, avec un retour à l’école «selon l’état général de l’enfant, comme pour les autres viroses (crèches, EP et CO)». Les camps avec nuitées en Suisse sont à nouveau autorisés.

Le port du masque à l’école primaire avait été introduit au début du mois de décembre. Cette mesure avait suscité la colère de certains parents d’élève. Environ 200 personnes s’étaient rassemblées dans la foulée devant le Conseil d’État.

